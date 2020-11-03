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「從這座房子到白宮」 白登重返賓州故居

白登或川普勝選 對汽車業影響都很大

記者張大仁／綜合報導

預計川普與白登的總統大選結果將對美國汽車業產生廣泛影響，從短期消費者信心到長期監管和貿易政策。

在第一任期內，川普解除不少管制、重新談判和訴訟也大幅影響汽車業。如果他連任，那麼他的第二任期也可望採取相同的作法。包括降低公司稅率、以美國為重點的貿易和減少環境法規。

如果民主黨的白登當選，則預期他即使不增加、也會恢復他擔任歐巴馬副總統時的環境法規。白登的競選政見大都集中在協助美國的環境政策上，包括協助電動車的發展，這是美國汽車業日益關注的焦點。

美國商銀證券分析師墨菲(John Murphy)指出，川普若連任，「對汽車業影響大致不變，涵蓋正面和負面。」而白登擔任總統將意味著「更具穩定性和可預測性，但政策會更嚴格。」

墨菲在給投資人的報告中寫道：「與2016年的大選情況非常相似，11月3日總統大選和國會選舉結果的尾部風險，將對美國和全球汽車業產生重大影響。」

如果民主黨席捲白宮和國會，美商銀證券預計一開始「會對汽車股造成負面反應，因為從政策角度看，基本面更加嚴峻」，但這可能會被更廣泛的經濟紓困計畫和更穩定的監管環境所抵銷。

如果出現共和黨全面勝選，美商銀證券預計，「從政策角度來看，基本面仍然相對有利。但是，在這種情況下，政策不確定性和波動性無疑會增加，因為川普可能會更加勇於採取更具侵略性的行動，預計這在中期不會支持股市。」

美國 汽車 川普

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