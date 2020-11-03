路透：德意志銀行選後將與川普切割

德意志銀行。(美聯社)

尚未踏入政壇的紐約房地產大亨川普 面臨手頭困難之際，德意志銀行(Deutsche Bank)是少數仍然願意提供貸款 的金融機構，如今川普集團(Trump Organization)積欠德意志銀行貸款累計約達3億4000萬元。路透報導，德意志銀行高層已經悄悄研議如何在大選過後與川普切割，接下來將如何行動將待2020年大選結果出爐。

三名高層主管對路透指出，德意志銀行因為川普貸款招致許多負面報導，2020年大選進入尾聲之時，銀行內部開始討論與川普終止關係的各種可行之道。

根據川普集團今年7月向美國官箴局(Office of Government Ethics)申報紀錄，川普集團積欠德意志銀行三筆貸款，金額總計達3億4000萬元，川普集團是以旗下房地產做為抵押，包括邁阿密高爾夫球場、位於華府及芝加哥的川普飯店等，貸款在兩年內將陸續到期。川普集團目前由川普長子與次子掌理。

路透報導，負責美國地區業務的德意志銀行管理階層，在過去幾個月的會議裡，商討了與川普集團終止關係的各種方式。銀行主管透露，德意志銀行多年來借給川普的所有貸款，金額超過20億元。

對於如何與川普切斷關係，報導指出，兩名德意志高層主管透露，目前評估選項包括把川普貸款轉賣到二級市場(secondary market)，但這項提議在銀行內部獲得支持度不高，部分因素在於無法確知是否有買家願意接手，而且可能衍生連帶麻煩。

報導指出，德意志銀行想跟川普撇清關係已有一段時間，從2016年就設立工作小組，檢討與川普的合作項目內容，但一直到最近銀行才朝與川普全面斷絕關係的選項考慮，內部討論時也將大選結果納入衡量。

三名銀行主管說，接下來銀行將如何採取行動，將待2020年大選結果出爐。銀行主管評估，如果川普連任失敗，民主黨同時拿下白宮 及國會多數席次，過去這段時間在國會受到阻撓的川普金融調查將有希望復活。

銀行主管也說，在川普沒能連任的情況下，德意志銀行將有更多自由空間能夠處理川普貸款並終止與川普的合作關係，希望日後不要再遭到各界窮追猛打。

倘若川普連任成功，三名銀行主管表示，屆時德意志銀行的選項就相對變少，可能不得不讓貸款展延到川普任期結束。

報導指出，銀行高層主管形容，與川普的合作關係讓德意志銀行遭受「慘重的間接傷害」(serious collateral damage)，讓銀行面臨諸多困擾。

川普集團、德意志銀行及白宮均未回應路透的採訪要求。

德意志銀行是在1990年代開始貸款給川普，但隨著川普入主白宮，銀行也捲入一連串的國會調查與其他案件。參院銀行委員會成員、民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)就以德意志銀行涉嫌洗錢為由，要求調查銀行與川普及川普家族的關係。

華倫對路透說，新政府上台後，仍將持續在參院推動調查。她說：「我一定會持續奮戰，針對銀行法要求落實與究責，特別針對類似德意志銀行等大型金融機構。」