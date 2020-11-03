我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診929萬例 德州、加州破94萬

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

DNA技術立功！聖地牙哥23歲媽媽遭姦殺 51年後終破案

編譯中心／綜合報導
51年前聖地牙哥一名23歲媽媽遭姦殺案，上周警方宣布破案，逮捕現年75歲嫌犯。（取材自維基教科書網站）
51年前聖地牙哥一名23歲媽媽遭姦殺案，上周警方宣布破案，逮捕現年75歲嫌犯。（取材自維基教科書網站）

51年前聖地牙哥一名23歲媽媽絲柯特（Mary Scott）遭姦殺案，上周警方宣布破案，逮捕現年75歲的西波斯（John Sipos）。

洛杉磯時報報導，警方透過留在命案現場的DNA跟鑑識遺傳族譜（forensic genetic genealogy），循線找到西波斯。「鑑識遺傳族譜」兩年前成為偵辦案件的首要方法，是指系譜學家利用公開的DNA數據庫，將犯罪現場的DNA與犯罪者親屬進行比對。

來源：KUSI News YouTube

報導指出，絲柯特17歲結婚，生2個女兒後跟海軍丈夫離異。她曾任雞尾酒服務生以及俱樂部舞女，後來深感照顧小孩不易，便把孩子留給夫家照顧。

案發當天，西波斯踢門而入，絲柯特奮力抵抗，鄰居聽到尖叫聲。隔天絲柯特上班缺勤，她的朋友到她公寓查看，發現一屋子家具凌亂，煙灰缸也被砸。絲柯特赤裸倒在客廳地板上，睡衣被扯下，遭性侵且勒死。

絲柯特小女兒聽到殺害媽媽的兇手落網很震驚：「感覺很不真實，我們多年來一直期待破案。」她說姊姊多年前因車禍過世，遺憾姊姊等不到這個消息。

絲柯特雙親也已過世，最小的胞妹桑茲（Rosalie Sanz）現年67歲。桑茲非常氣憤嫌犯51年逍遙法外，但也樂見好結局：「好在我們始終沒放棄。」

DNA 車禍 性侵

上一則

航空公司假期機票大促銷 買1張送1整排

延伸閱讀

台積在美徵才 布局12吋廠 工作地點位於亞州鳳凰城

台積在美徵才 布局12吋廠 工作地點位於亞州鳳凰城
MTA電召殘障專車失控撞曼哈頓地鐵站入口 2人傷

MTA電召殘障專車失控撞曼哈頓地鐵站入口 2人傷
萬聖節驚悚！ 聖地牙哥婦女被「吸血鬼」開槍重傷

萬聖節驚悚！ 聖地牙哥婦女被「吸血鬼」開槍重傷
聖地牙哥北郡中文學校年度寫字比賽成功在線上舉行

聖地牙哥北郡中文學校年度寫字比賽成功在線上舉行

熱門新聞

美國總統大選進入最終倒數階段，總統川普(右)和民主黨候選人白登(左)把握時間加緊衝刺。圖╱GettyImages

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

2020-11-01 05:49
中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

2020-10-30 14:38
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

2020-10-28 21:30
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

2020-10-29 14:26
川普1日在密西根州造勢，支持者振臂高呼。（美聯社）

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

2020-11-02 08:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查
共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現

共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現
新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登