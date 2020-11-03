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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

等不及！新罕布夏小鎮搶頭香開票 白登5：0先馳得點

中央社／迪斯維爾諾契3日綜合報導
新罕布夏州小鎮Dixville Notch最先開出五票，全部投給白登。（取材自推特）
新罕布夏州小鎮Dixville Notch最先開出五票，全部投給白登。（取材自推特）

數以千萬計的美國人已經決定了總統人選，無論是透過不在籍投票或是提前投票。但在11月3日選舉日，美國第一個投票並立即開票的選區是新罕布夏州小鎮迪斯維爾諾契。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨總統候選人白登（Joe Biden）在迪斯維爾諾契（Dixville Notch）拿下5票，尋求連任的共和黨籍總統川普0票。

迪斯維爾諾契延續自1960年總統大選以來持續60年的午夜投票傳統，附近的米爾菲德（Millfield）也在午夜投票，但哈特鎮（Hart's Location）官員說，今年受到疫情影響無法延續傳統。

新罕布夏州電視台WMURTV網站報導，哈特鎮的投票站採取預防措施，以防民眾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），今年哈特鎮的48名選民將從上午11時到晚間7時在市政廳投票，而非在午夜投下神聖的一票。

迪斯維爾諾契有5名註冊選民，率先搶下頭香投下選票的是奧滕（Les Otten），他是巴爾薩姆斯渡假村（Balsams Resort）的所有人兼主要開發商。

奧滕也是迪斯維爾諾契的市鎮管理委員會成員，他2010年曾競選緬因州州長，但輸了共和黨初選。他2016年在全美首場總統初選投下迪斯維爾諾契第一張選票。

奧滕已預告，儘管他是共和黨員，他會把票投給前副總統白登（Joe Biden）。他說，白登將是他首度投票支持的民主黨總統候選人。

奧滕昨天受訪時說：「我在很多議題上不同意他的看法，但我認為現在應該找到讓我們團結而不是分裂的關鍵。我發現我是共和黨中，約10%少數這麼認為的黨員。」

根據維基百科，在新罕布夏州，迪斯維爾諾契、哈特鎮與米爾菲德這3個社區，通常都會在此州政黨初選與大選的選舉日當天零時開始投票，這項傳統起源於方便讓必須在正常投票時間前上工的鐵路工人投票。

新罕布夏小鎮Dixville Notch最先開出五票，全部投給白登。（取材自推特...
新罕布夏小鎮Dixville Notch最先開出五票，全部投給白登。（取材自推特）

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