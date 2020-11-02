大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

川普政府有關「公共負擔」移民新規，2日遭到聯邦區域法院駁回。圖為川普總統大選前夕在賓州舉行的造勢大會上發表演說。(美聯社)

川普 政府以不希望新移民淪為公共負擔 (public charge)為由，擋下可能依靠糧食券(food stamp)等社會福利的綠卡申請者，2日遭到聯邦區域法院駁回。對於上任後加強查緝非法移民 、限縮合法移民的川普總統來說，這項適用於全國的裁定，形同在大選日前夕一記難堪。

伊利諾州北區聯邦區域法院法官費納曼(Gary Feinerman)在判決中指出，川普政府的公共負擔條款違反行政程序法(Administrative Procedure Act)。行政程序法規定，聯邦政府機關對社會大眾有責任，頒布法規時必須詳細説明內容綱要。

根據川普政府移民新規，絕大多數的親屬移民案件以及某些就業移民，都需要提供經濟擔保宣誓書，以證明移民前來美國之後將獲得妥善的經濟照顧，不會淪為公共負擔。這項改變堪稱川普移民改革計畫最激進的手段，因此也衍生複雜訴訟。

伊利諾州北區聯邦區域法院的審理案件是由伊利諾州移民與難民權益團體(Illinois Coalition of Immigrant and Refugee Rights)與伊州庫克郡(Cook County)等共同提告。