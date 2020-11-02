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救救旅遊業 航空公司推假期促銷 機票買1張送1整排

編譯林梅婕／綜合2日電
疫情重創旅遊業，阿拉斯加航空公司已推出買一張機票送一整排三人座位的限時促銷。(取材自推特)
疫情重創旅遊業，阿拉斯加航空公司已推出買一張機票送一整排三人座位的限時促銷。(取材自推特)

疫情重創旅遊業多時，航空公司使出渾身解數推出各種促銷和降價活動，甚至有業者豁出去直接打出限時「買一送一」專案，希望能加強旅遊業的景氣復甦。

阿拉斯加航空(Alaska Air Group)分別在8月和9月推出48小時限時促銷，買一張機票送一整排的三人座位；歐洲最大的廉價航空公司之一瑞安航空(Ryanair Holdings)到12月中前，提供機票買二送一的優惠；亞洲航空(AirAsia)今年更釋出「無限票劵」，以特定的價格在某些地區讓民眾無限次數往返。

以阿拉斯加航空為例，每年通常推出10到12個優惠活動不等，但最近的一個月內就連續推出三項，在保留中間間隔座位的情況下，買一送一及可享有一整排的座位；先前西雅圖美式足球海鷹隊的比賽期間，該航空公司甚至根據海鷹隊四分衛威爾遜(Russell Wilson)的達陣次數，來決定機票折價的幅度。

愛爾蘭股票經紀公司航空分析師辛普森(Mark Simpson)指出，航空公司目前的首要考量，是在降價幅度與出航的班次之間取得收益平衡。

斯科特廉價機票服務網(Scott's Cheap Flights)創辦人凱斯(Scott Keyes)說，紐約市到納許維爾市(Nashville)在聖誕節期間的全套回程機票，以往需花費300元左右，但今年破天荒降價至最低只要71元；另外，平常要價350元、從芝加哥到拉斯維加斯的來回機票，今年只要81元。

然而，西南航空(Southwest Airlines)和美國航空(American Airlines)表示，機票票價還是有回升的可能，尤其愈接近假期前夕，到最後一刻才下單的民眾，很可能無法享受這樣的優惠。

許多業界分析師認為，機艙座位的價格是最適合調整的，因為他們還有一大部分的利潤來自額外的收費服務，例如行李增加的件數，或者機上的餐點和酒水。

貝恩策略顧問公司(Bain & Co)負責航空業務的溫斯頓(Bain & Co)說：「當乘客獲得一張免費的機票，增加額外消費的可能性就會提高。」

分析師 紐約市 美國

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