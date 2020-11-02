德州確診逼近百萬 超越加州 成新冠病例最多州

圖為德州正使用安全工具給駕車前來的居民提供檢測工具。(美聯社)

德州 秋季放寬防疫規定以來，新冠肺炎確診案例31日超越加州 ，成為全國病例最多的州，新冠死亡人數也超越加州，僅次於紐約州；隨著新冠疫情 擴大，全美醫院爭聘護士，尤其是農村和小型醫院，招聘成本上升。

德州有2900萬人口，僅次於加州3950萬人，但據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，德州新冠確診和死亡案例已超越加州；截至2日晚間，德州新冠確診93萬9724例居全國之冠，加州93萬9635例居次，佛羅里達州則為81萬2063例。德州新冠死亡1萬8582人，亦超越加州的1萬7676人，紐約州則為3萬3174人。

德州每10萬人中有3282例確診染新冠，加州則為2366例。德州過去七天滾動平均檢測陽性率(10.72%)也高於過去兩周平均(7.12%)，而過去七天每日平均新增確診也成長至6670例。

隨著新冠疫情擴大，全美醫院爭聘護士，尤其是農村和小型醫院，召聘成本上升。

疫情未見紓緩，護士供不應求。急診室大約僅五位護士工作，低於基本人數；由於新冠住院人數激增，每位護士通常照顧四名患者。

全美新冠疫情死亡人數已累計23萬1000多人，即使過去十年護士增加，但疫情爆發前就有短缺現象。目前尚無疫情影響護理人力的數據。

全美確診新冠病例超過900萬，47州每天新病例都在上升。

總部位於威斯康辛州的醫療中心Aspirus Health Care高級副總裁兼總護士長格雷(Ruth Risley-Gray)說，他們在威斯康辛和密西根州共有九家醫院，有時會跨點調度護士；10月中旬，一度有215位工作人員因出現病癥或與染疫患者接觸而隔離，人力吃緊。

疫情爆發以來，護理人員需求增加一倍以上，一開始紐約和新澤西需求最大，然後轉移到南部各州，近幾週隨疫情蔓延，中西部農村和德州埃爾帕索等南部邊境也缺人。

近來疫情爆增的北達科他州醫院協會會長布萊斯(Tim Blasl)說，醫院可能削減擇期手術，必要時將尋求政府援助。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)宣布，將派75名護士和呼吸治療師到艾爾巴索協助；威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)頒布緊急命令，讓外州護士更容易執業、退休護士也更容易重返崗位。