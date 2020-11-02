蘋果11/10發表會推新Mac Apple TV觸角遍及所有遊戲機

財經簡訊

10月ISM製造業指數 2年新高

供應管理協會(ISM)表示，10月全國工廠活動指數升至59.3，為2018年11月以來的最高水平，高於9月的55.4。讀數高於50代表占美國經濟11.3%的製造業正在擴張。新訂單由上月的60.2飆升至67.9，為2004年1月來最高水平。就業水平由49.2升至53.2，為2019年7月來首見擴張。

蘋果 11/10發表會 將推新Mac

蘋果公司宣布將於11月10日舉行活動，普遍預計將推出全新Mac。發表會將於太平洋標準時間上午10點開始，並在蘋果網站上進行直播。邀請函上的標語是「還有一件事」，發表會將蘋果總部舉行。蘋果公司今年稍早表示，打算推出使用蘋果公司自行設計的ARM架構晶片而非英特爾處理器的Mac電腦。

避破產 AMC售股求現5000萬

據美國證券交易委員會(SEC)發布的文件，由於資金短缺，全球最大連鎖電影院AMC正尋求以最高2.39元發售最多2000萬股A類股票，以換取近4770萬元的新資金。該公司擬上月預警，若現金不足可能被迫申請第11章破產保護。在疫情開始之前。AMC就已負債47.5億元。

Apple TV觸角遍及所有遊戲機

微軟證實，Apple TV將在Xbox X系列和S系列遊戲機上推出。這意味著它將自11月起在所有主要遊戲機上都可使用，包括Sony PS5。該服務可讓用戶收看Apple TV+節目，還可以播放已在iPhone、iPad或iTunes上購買的電視節目和電影。目前Apple TV已在Roku、亞馬遜Fire TV和智慧電視等其他平台上使用。

沃爾瑪 停用機器人管理貨架

《華爾街日報》報導，沃爾瑪在發現人們可以做相同工作後，決定終止與機器人公司合約。報導引述不具名人士指出，沃爾瑪最近停止與Bossa Nova Robotics合作。目前沃爾瑪的4700多家店面中約有500個機器人。沃爾瑪研發出一種簡單而高效率的方法讓人類來管理貨架商品，而非由機器人。

高樂氏單季銷售 20多年來最強

高樂氏公司(Clorox)公佈20多年來最強勁的單季銷售成長，並提高其全年營收預測，因為新冠疫情帶動的衛生需求使從消毒劑到飲水過濾器的各種需求均出現大幅成長。高樂氏的工廠全天候生產，並動用更多第三方供應商，甚至以空運來滿足消費者需求，但仍難達到市場需求。該公司警告缺貨情形飄要到明年才會紓解。