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選前回防賓州 民調顯示白登領先川普幅度縮小

迎接選舉結果 道指漲423點

景氣雖差 不少人還是想花錢

記者張大仁／綜合報導

全國零售聯合會(NRF)首席經濟學者克萊亨茲(Jack Kleinhenz)表示，即使經濟衰退和全球健康危機，美國人也強烈顯示出渴望購物。

他說，對於仰賴假日銷售的零售商來說，這可能是個利多的訊號。

克萊亨茲在NRF《每月經濟評論》 11月號中說：「即使在這種破壞性的疫情環境下，過去幾個月零售額的強勁成長也展現出消費者的韌性。」「以目前可見的各項證據來看，美國經濟復甦的進展快於普遍預期。」

零售業是美國經濟的最大推動力，即使數百萬美國人失業，新冠病例也在大幅增加，但零售業近幾個月來仍呈反彈。 9月零售額增加1.9%，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預期。衣服和配件成長11%，而體育用品、音樂和書籍成長5.7%。

不過克萊亨茲說，零售業仍然受到新冠病例數量增加的威脅。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據，1日出現8萬1493例確診感染病例。7日平均水平為8萬1335.71例，較上周上升超過18%，再創歷史新高。

他說，需要進一步的政府紓困措施，才能確保零售業持續復甦。

他指出：「就算未來幾個月可能有足夠的動力和韌來推動經濟，但額外的財政政策支持對於確保復甦不會停滯至關重要。」

儘管購物慾望仍存，NRF表示，預計今年消費者的開支金額將略有減少。根據10月初對7660名消費者進行的調查，今年計畫平均在禮品、食品和裝飾品等節日禮物上花費997.79元，並為自己和家人花費更多；這金額較去年下降近50元。

NRF發現，即使商店和零售商在網站上推出促銷活動，但消費金額降幅最主要是來自那些打算購買較少商品的消費者。

NRF尚未發布對零售業的假日購物季支出預測。

零售業 美國 零售商

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