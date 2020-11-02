人權保護領袖：無論川普還是白登贏大選 中國都是輸家

美國共產主義受難者紀念基金會執行長史密斯認為，無論川普還是白登在大選中勝出，中國都將是輸家。新華社

華府人權保護組織「共產主義受難者紀念基金會」執行長史密斯（Marion Smith）2日投書今日美國 報指出，大選當天至少會有一個好的結果產生，那就是無論川普 還是白登勝出，共產中國 都是輸家。該基金會是一個非營利組織，由美國國會授權成立。

史密斯表示，無論是川普還是白登當選，下任美國總統都可能對中國採取強硬立場。兩人均已表示要對中國採取更強硬的政策。這種競爭有利美國的國家利益，儘管這在幾年前早就該發生，但遲來總比不來好。

他認為，美國兩黨之所以團結起來對中國強硬，主要歸功於美國人民，且川普是第一個跟隨這項美國民意的人。在美國政治人物過去40年花了多數時間討好中國，並擴大外交、經濟與文化聯繫的同時，美國人民仍對中國這個世界共產主義旗手維持一種穩定的敵意。在新冠病毒大流行與中國對香港的鎮壓後，有三分之二的美國人對中國持負面看法。

史密斯分析，雖然川普當總統的政績好壞各半，但總體而言，他將美國的對華政策轉向更積極自信的方向，其中最值得注意的是，川普在中國剝削美國經濟上跟北京進行對抗，即便他大量使用關稅引發諸多質疑，但無疑地，中國應為其盜竊美國貿易與軍事機密及違反全球貿易規則的行為負責。

他還認為，川普努力恢復製造業並懲罰竊取美國智慧財產權的中國企業如華為，這是一個必要的回應。若川普連任，肯定會進一步中斷美中關係，在白登領導下，情況也可能如此。

史密斯指出，白登的中國政策被外界形容跟川普很像、差別不大。這位美國前副總統準備繼續對中國施加經濟壓力，並經常提到要在反中運動上進行全球協調。他並強烈且明確談到了中國侵犯人權的情況，甚至以「種族滅絕」字眼指控中國對維吾爾族的打壓。這些都是積極的跡象，符合美國的國家利益。