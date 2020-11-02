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指望美大選結果有利中國 胡錫進：沒出息！

記者蔡敏姿／即時報導
美國大選將登場，川普與白登的決戰結果將牽動中美政治角力。圖╱GettyImages
美國大選將登場，川普與白登的決戰結果將牽動中美政治角力。圖╱GettyImages

美國大選將登場，川普與拜登的決戰結果將牽動中美角力，對此，環球時報總編輯胡錫進發文稱，「全世界都關心美國大選，但如果關心過頭，甚至指望這次選舉創造對中國有利契機，就不僅可笑，這種心存僥倖挺沒出息」。

胡錫進發文表示，川普在大陸有個綽號叫「川建國」，這個反諷有點無奈，這種被逼無奈的思考方式恰恰是最重要的反思。大陸決定性的奮發圖強是被「逼上梁山」的，沒有川普打來的這一棍子，大陸可能永遠在美國人的半導體工業等地基上建造樓房，很多危機可能會長期沉睡。

香港經濟日報報導，胡錫進表示，川普執政的四年可以說又一次「喚醒了中國」，除了讓中國知道自己可能會被在關鍵技術上卡脖子的擔心不是杞人憂天，還讓大陸真正相信美國不接受中方崛起並竭盡其所能打壓的冰冷現實。

他又稱，「中美和平共處不可能通過順從、忍讓來實現，必須是美國搞不垮、是它不敢與之血拚的強大力量，才能最終迫使其接受按照規則和平競爭」。

對於誰當選，胡錫進指，「川普連任或者拜登當選，對中美關係接下來態勢的影響太微小了，美國要全面遏制中國發展的努力不會改變」，如果還心存僥倖患得患失，「把這說成沒出息，過分嗎？」

尤其是中共軍力建設非常緊迫，他強調，除了需要建立近海軍事鬥爭的壓倒性優勢，同時必須築牢以核盾牌為基礎的戰略威懾力。

他舉例，要讓美方確信，在近海攻擊中國大陸的核心利益會遭到中共解放軍的猛烈反擊，無論它調動多少常規力量，都決不可能在第一島鏈附近戰勝中國大陸，而且它會為此付出不可承受的代價；如果對中國大陸進行核威脅，那更是不可承受的風險。

中國 美國 川普

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