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大選倒數計時 為何搖擺州如此重要？

記者仝澤蓉／即時報導
美國總統大選倒數。路透
美國總統大選倒數。路透

美國總統大選進入倒數計時階段，川普白登究竟誰會成為白宮新主人，為何現在多數民調顯示，白登贏面較大？台灣大學政治系教授王業立表示，主要原因就是在於，除非川普能拿下全部搖擺州的選舉人票，否則川普只要丟掉一兩個搖擺州，就會落敗。

香港北威國際集團論壇今（2）日舉行「美國總統大選結果之影響」座談會，王業立表示，美國屬於間接選舉，因此全民得票數高者不一定會當選，需要選舉人票過半才能入主白宮，這也是為什麼上次選舉，喜來莉全民得票數較高，但是最後是川普當上總統。

目前美國的選舉人票共538張，只要過半就可以當上總統，這也是為什麼這次大選只要拿下270張選舉人票，就可以成為白宮新主人。

除了大州票數較多之外，傳統兩黨各有支持的州，例如加州和紐約州傳統都是支持民主黨，由於選舉人票是贏者全拿，兩黨勢均力敵的州，就成為左右誰能勝出的原因，因此搖擺州反而成為少數的關鍵；王業立說，這些搖擺州包括佛羅里達州29票，賓州20票，俄亥俄州18票，密西根州16票，喬治亞州16票，北卡羅萊納15票，亞利桑那州11票，威斯康辛州10票，以及愛荷華州的六票。

王業立說，在這幾個搖擺州，川普除非跟上次一樣全面獲勝，才能拿下270張選舉人票，這次川普只要丟掉一兩州就會落敗，由於近期白登在搖擺州的民調較高，這是多數判斷白登勝面較大的原因；除非搖擺州川普全部拿下，才能獲勝，否則白登只要拿下一兩州，贏面仍大。

搖擺州 川普 白登

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川普白登最後競選日都回防這裡 玄機何在？

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