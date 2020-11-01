選前決裂！佛奇批防疫不力 白宮反擊「展現政治傾向」

公衛專家佛奇(右)力主加強防疫措施，一直不為川普總統接受，時有批評。華郵31日刊出佛奇訪問後，兩人之間終於公開決裂。(美聯社)

川普 總統一再重申美國正在扭轉新冠病毒疫情，但政府頂尖衛生專家卻說，由於政府沒有做好準備也不願做出艱難抉擇，國家恐將進入漫長且可能致命的冬季；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)更強調，美國必須在公衛實踐與行為方面進行「唐突的改革」，卻遭到白宮 強烈反擊，形同在選前公開決裂。

佛奇指出，在接下來數周內，全美每日新增新冠病毒個案恐超過10萬起，而死亡個案也恐增加；他在30日受訪時說：「我們正面臨重大傷痛；情況並不好；在國家進入秋冬之際，惡劣情況的所有條件卻都齊備，民眾也都在家中室內聚集；情況已經不太可能更糟了。」

白宮發言人迪爾(Judd Deere)以聲明稿駁斥：「佛奇以他身為白宮新冠病毒抗疫小組的資深成員，甚至也曾讚揚總統的抗疫政策，卻特地選在投票前三天做出這樣的發言，是企圖破壞常態且無法接受的行為」。

白宮聲明稿中還指出：「佛奇有責任提出他的憂慮或改變政策，但他卻不這麼做，反而是在媒體前批評總統，靠著讚揚總統的反對者們來展現他的政治傾向，他不相信美國人能做出對自己最好的選擇。」

川普在感染與住院個案激增至破紀錄新高的各州與各城市造勢時，還在最後關頭試圖讓選民相信他已成功控制疫情；他的多場造勢活動都不要求數千名支持者戴口罩，更常違反當地衛生指令。

佛奇說，川普「以不同觀點看待疫情」，而那種觀點就是「經濟以及讓國家重新開放」。

他說，在個案激增之際，疫情因應卻沒有條理；白宮新冠病毒抗疫小組越來越少開會，影響力也越來越小，而川普與他的高級顧問都把重點放在重新開放國家；「目前，抗疫小組在公衛方面的作為已大幅縮減。」

他也說，該小組協調員柏克斯(Deborah Birx)不再經常與川普接觸，而佛奇自己從10月初至今也不曾與川普交談；「我上一次跟川普說的話無關任何政策；當時他在華特里德軍醫院(Walter Reed)養病，是他打電話給我」。

佛奇也說，他與其他成員開會多次，但大多避免接觸白宮西廂，因為「那裡有很多人染疫」。