明年只收1.5萬人…川普執政讓美國不再是難民天堂

在與加州接壤的墨西哥邊界城市提璜納，等候申請庇護的移民。(美聯社)

川普 總統執政下，美國已不再是全世界收容最多難民的國家。來自剛果、伊拉克等地尋求庇護 的難民減少80%，加拿大已取代美國，庇護最多因戰亂等因素流離失所的難民。

數十年來，美國每年收容的難民比全世界各國家總還多。但川普上任後以「美國第一」為施政導向，大刀闊斧進行改革，讓批評者抨擊他「仇外」甚至「種族主義者」。

川普在執政期間每年下修難民收容人數，2021年將只剩1萬5000人。川普政府更限制難民必須符合特定資格，如受宗教迫害，或幫助美軍卻遭受人身威脅的伊拉克人等。國務院以新冠肺炎期間，保護美國工作為由，解釋川普減少名額。川普資深顧問米勒(Stephen Miller)說，政府為難民尋找離家更近的收容地點。

川普改變40年來的難民政策使全世界反彈，美國的國際人道角色受人質疑，更何況現在仍有8000萬人因戰亂或飢荒流離失所。其他有父親曾在當地幫助美軍的伊拉克婦女，以及儘管法律文件審核通過，仍無法與人在西雅圖的丈夫會合的烏干達婦女等。

已成為美國公民 的剛果難民比吉馬那(Sophonie Bizimana)說：「我的孩子每晚都在哭，我在烏干達的妻子也是；我需要她，孩子也需要她」。

此外，川普也撤銷其他人道保護計畫，例如必須躲避天災或是暴力的「短期庇護計畫」(Temporary Protected Status)，影響4萬名移民。

同時符合資格的難民也面臨審核卡關等問題；舉例來說難民必須提供過去10年的地址，如此強人所難的條件，對於顛沛流離的難民近乎不可能。

目前有來自宏都拉斯、尼加拉瓜、海地、尼泊爾和敘利亞等地的難民，將在1月的庇護計畫結束後恐怕遭到遣返。來自薩爾瓦多的，育有取得美國公民身分的女兒和兒子的莉莉‧孟塔凡(Lili Montalvan)表示，她的丈夫已被遣返回秘魯，她說：「我們有孩子和家，我們已經是這個國家的一部分。」

目前政府亟欲減少非法與合法移民，不僅帶來一連串法律訴訟案件，也導致不少家庭分隔兩地，對於未來感到迷茫。