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美國大選倒數一天 5件事不可不知

明年只收1.5萬人…川普執政讓美國不再是難民天堂

編譯林育正陳韻涵／綜合1日電
在與加州接壤的墨西哥邊界城市提璜納，等候申請庇護的移民。(美聯社)
在與加州接壤的墨西哥邊界城市提璜納，等候申請庇護的移民。(美聯社)

川普總統執政下，美國已不再是全世界收容最多難民的國家。來自剛果、伊拉克等地尋求庇護的難民減少80%，加拿大已取代美國，庇護最多因戰亂等因素流離失所的難民。

數十年來，美國每年收容的難民比全世界各國家總還多。但川普上任後以「美國第一」為施政導向，大刀闊斧進行改革，讓批評者抨擊他「仇外」甚至「種族主義者」。

川普在執政期間每年下修難民收容人數，2021年將只剩1萬5000人。川普政府更限制難民必須符合特定資格，如受宗教迫害，或幫助美軍卻遭受人身威脅的伊拉克人等。國務院以新冠肺炎期間，保護美國工作為由，解釋川普減少名額。川普資深顧問米勒(Stephen Miller)說，政府為難民尋找離家更近的收容地點。

川普改變40年來的難民政策使全世界反彈，美國的國際人道角色受人質疑，更何況現在仍有8000萬人因戰亂或飢荒流離失所。其他有父親曾在當地幫助美軍的伊拉克婦女，以及儘管法律文件審核通過，仍無法與人在西雅圖的丈夫會合的烏干達婦女等。

已成為美國公民的剛果難民比吉馬那(Sophonie Bizimana)說：「我的孩子每晚都在哭，我在烏干達的妻子也是；我需要她，孩子也需要她」。

此外，川普也撤銷其他人道保護計畫，例如必須躲避天災或是暴力的「短期庇護計畫」(Temporary Protected Status)，影響4萬名移民。

同時符合資格的難民也面臨審核卡關等問題；舉例來說難民必須提供過去10年的地址，如此強人所難的條件，對於顛沛流離的難民近乎不可能。

目前有來自宏都拉斯、尼加拉瓜、海地、尼泊爾和敘利亞等地的難民，將在1月的庇護計畫結束後恐怕遭到遣返。來自薩爾瓦多的，育有取得美國公民身分的女兒和兒子的莉莉‧孟塔凡(Lili Montalvan)表示，她的丈夫已被遣返回秘魯，她說：「我們有孩子和家，我們已經是這個國家的一部分。」

目前政府亟欲減少非法與合法移民，不僅帶來一連串法律訴訟案件，也導致不少家庭分隔兩地，對於未來感到迷茫。

麻州勞倫斯移民當局在室外為新移民舉行宣誓入籍儀式。(美聯社)
麻州勞倫斯移民當局在室外為新移民舉行宣誓入籍儀式。(美聯社)
一名新移民在愛阿華州第摩因市一處公園參加得來速模式的宣誓入籍儀式。(美聯社)
一名新移民在愛阿華州第摩因市一處公園參加得來速模式的宣誓入籍儀式。(美聯社)
在與加州接壤的墨西哥邊界城市提璜納，等候申請庇護的移民。(美聯社)
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美國公民 川普 庇護

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