影／近100輛！白登競選巴士遭川普支持者車隊包圍

白登陣營巴士遭到川普支持者包圍。取自YouTube(@Norma Inojosa)

美國民主黨總統候選人白登 競選團隊的1輛巴士30日遭到川普 支持者車隊包圍，白登陣營因此被迫取消德州 造勢活動，聲稱車隊企圖在高速公路上驅離並減緩巴士速度。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白登陣營巴士當時從德州聖安東尼奧市前往奧斯汀市，呼籲德州支持者提早投票。

根據知情人士，包圍白登陣營巴士的車隊是「川普列車」團體（Trump Train group），這些團體在德州部分地區廣為人知，他們會開著插滿支持川普的旗幟車子四處移動表示對川普的支持。

This is the most badass thing I've ever seen in my life. Go Texas. pic.twitter.com/dnr8Ns9qe0 — L 🤺 (@SomeBitchIKnow) October 31, 2020

白登陣營表示，車隊一度將巴士的車速減慢至每小時30公里並試圖在高速公路上逼迫巴士停下。知情人士說，當時有將近100輛汽車包圍白登陣營巴士，儘管沒有人受傷，白登陣營對此感到震驚。

白登陣營最終在警方的協助下抵達目的地，白登和其搭檔賀錦麗當時皆不在巴士上。

川普後來轉推事件影片表示，「我愛德州！」