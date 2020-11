影／近100輛！白登競選巴士遭川普支持者車隊包圍

美國民主黨總統候選人白登 競選團隊的1輛巴士30日遭到川普 支持者車隊包圍,白登陣營因此被迫取消德州 造勢活動,聲稱車隊企圖在高速公路上驅離並減緩巴士速度。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,白登陣營巴士當時從德州聖安東尼奧市前往奧斯汀市,呼籲德州支持者提早投票。

根據知情人士,包圍白登陣營巴士的車隊是「川普列車」團體(Trump Train group),這些團體在德州部分地區廣為人知,他們會開著插滿支持川普的旗幟車子四處移動表示對川普的支持。

This is the most badass thing I've ever seen in my life. Go Texas. pic.twitter.com/dnr8Ns9qe0