我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選賭盤押注資金 超過超級盃

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

大選賭盤押注資金 超過超級盃

編譯林奕榮／綜合外電
總統大選選情熱，賭盤押注資金也超越超級盃等知名賽事。(美聯社)
總統大選選情熱，賭盤押注資金也超越超級盃等知名賽事。(美聯社)

美股將進入今年最重要的一周，關鍵事件包括美國總統大選3日登場、聯準會（Fed）5日公布貨幣政策決策及10月就業報告6日的出爐。投資人正期盼美國大選能出現明確的勝負結果，否則若選舉結果出現爭議，美股可能重挫多達20%。

博弈網站OddsCheckerUS表示，今年美國大選已吸引逾2.6億美元的賭盤資金，超越超級盃等知名賽事。英國博弈網站Betfair的美國大選賭盤則已吸引超過3億美元的賭金，賭客們押注民主黨總統候選人白登勝選的機率為66%，高於現任總統川普的34%。

美國大選也已是市場變數最高的風險，可能導致市場陷入不確定性與混亂，若敗選方又不願接受結果，可能對經濟造成「不確定性的震撼」，加劇市場跌勢，若這次選舉能產生明確的贏家，對手也迅速承認敗選，市場可望彈升。

美銀經濟學家梅爾和策略師蘇布曼寧領導的研究團隊表示，無論川普或白登勝選，市場想見到的是明確勝利；若陷入爭議，美股可能下跌多達20%，最糟糕的情況是直到12月甚至明年1月20日就職典禮前，仍無法順利權力轉移。

美銀預測，若共和黨大勝，股市可能持平至上漲5%，受惠的領域為房地產、股利殖利率、餐館和服務業；若民主黨大勝，市場可能可能上漲或下跌5%，周期股與小型股將受益，不利能源及奢侈品。

美銀認為，選舉結果短期難產，對經濟造成的影響不大，但如果拖延數周，可能讓拖累明年上半年的國內生產毛額0.5到1個百分點。

對於Fed最新利率決策，一般預期Fed將按兵不動，但會強調將再經濟復甦之際維持寬鬆一段時間；本周公布的10月就業報告，預料將顯示就業再度成長。

美國 就業 美股

上一則

美大選結果投票夜能不能揭曉？什麼時候能知道？

延伸閱讀

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
美大選結果投票夜能不能揭曉？什麼時候能知道？

美大選結果投票夜能不能揭曉？什麼時候能知道？
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
防大選夜暴動…曼哈頓精品店 再度木板封店

防大選夜暴動…曼哈頓精品店 再度木板封店

熱門新聞

中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

2020-10-30 14:38
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

2020-10-28 21:30
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

2020-10-29 14:26
杭特‧白登(右)的電郵門案未能拉抬川普選情。(Getty Images)

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

2020-10-27 13:01
共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)在紐約時代廣場(Times Square)推出的反川普大型數位廣告看板。(路透社)

伊凡卡與丈夫肖像 驚現紐約時報廣場反川廣告牌

2020-10-26 12:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲