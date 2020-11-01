大選賭盤押注資金 超過超級盃

總統大選選情熱，賭盤押注資金也超越超級盃等知名賽事。(美聯社)

美股 將進入今年最重要的一周，關鍵事件包括美國 總統大選3日登場、聯準會（Fed）5日公布貨幣政策決策及10月就業 報告6日的出爐。投資人正期盼美國大選能出現明確的勝負結果，否則若選舉結果出現爭議，美股可能重挫多達20%。

博弈網站OddsCheckerUS表示，今年美國大選已吸引逾2.6億美元的賭盤資金，超越超級盃等知名賽事。英國博弈網站Betfair的美國大選賭盤則已吸引超過3億美元的賭金，賭客們押注民主黨總統候選人白登勝選的機率為66%，高於現任總統川普的34%。

美國大選也已是市場變數最高的風險，可能導致市場陷入不確定性與混亂，若敗選方又不願接受結果，可能對經濟造成「不確定性的震撼」，加劇市場跌勢，若這次選舉能產生明確的贏家，對手也迅速承認敗選，市場可望彈升。

美銀經濟學家梅爾和策略師蘇布曼寧領導的研究團隊表示，無論川普或白登勝選，市場想見到的是明確勝利；若陷入爭議，美股可能下跌多達20%，最糟糕的情況是直到12月甚至明年1月20日就職典禮前，仍無法順利權力轉移。

美銀預測，若共和黨大勝，股市可能持平至上漲5%，受惠的領域為房地產、股利殖利率、餐館和服務業；若民主黨大勝，市場可能可能上漲或下跌5%，周期股與小型股將受益，不利能源及奢侈品。

美銀認為，選舉結果短期難產，對經濟造成的影響不大，但如果拖延數周，可能讓拖累明年上半年的國內生產毛額0.5到1個百分點。

對於Fed最新利率決策，一般預期Fed將按兵不動，但會強調將再經濟復甦之際維持寬鬆一段時間；本周公布的10月就業報告，預料將顯示就業再度成長。