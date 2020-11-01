美大選結果投票夜能不能揭曉？什麼時候能知道？

新冠疫情讓美國2020年大選的通訊投票人數大增，也讓開票、計票更複雜。美聯社

美國 將在美東時間11月3日舉行總統大選，過去數十年來，美國民眾均預期大選結果會在投票截止的幾小時後出爐，也就是美東時間3日晚間。

然而，今年情況與往年大不相同，選舉結果可能比往年更晚揭曉，民調追蹤機構FiveThirtyEight認為，今年很有可能在投票當天晚間都還不知道誰能入主白宮，過去等待計票結果的「開票 夜」，可能延長為「開票周」。

今年以下幾個因素和過去都大不相同，連帶影響計票結果的出爐時間。

●通訊投票 大增

受新冠疫情影響，今年美國大選採用通訊投票者的人數遠多於以往，而統計郵寄選票的所需時間，比統計親自選票還長。

而且，各州對選票送達、統計和回報的規定都不同，一些州要求通訊選票須在美東時間11月2日前送達（例如路易斯安那州），一些州則延長收受通訊投票的截止期限，華盛頓州甚至允許在美東時間11月20日前寄達。

根據FiveThirtyEight，預料16個州在投票夜就能計算完幾乎所有選票，例如。佛羅里達州的開票結果可能在幾個小時內出爐，亞利桑那州、北卡羅萊納州也將迅速公布開票結果，但如果結果過於接近，最終結果可能需時好幾天才能揭曉。

預料24個州在投票夜將能計算多數、但非全部選票，包括一些重要的搖擺州，例如喬治亞州、德州應可在美東時間3日統計多數選票，但計票程序可能延續至美東時間4日、甚至5日。威斯康辛州的結果可能美東時間在4日上午揭曉，密西根州則可能拖到周末。

不過，還有11個地區在投票夜預料只能計算部分選票，包括華盛頓州、賓州及加州等。

●出口民調可能受影響

新冠疫情也影響投票日的出口民調，今年提前票者人數大增，意味現場投票人數較少，且一些選民可能擔心在疫情期間與陌生人互動。

●若差距過小，可能導致重新計票和法律訴訟

若票數過於接近，候選人可能要求重新計票，進而引發複雜的法律戰；如果川普和白登之間的贏家須由最高法院決定，結果將備受爭議；川普提名的最高法院大法官巴瑞特任命案，在選前不久才倉促在參院過關。

●川普至今未承諾接受大選結果

政權和平轉移向來是美國的特點與驕傲，但現任總統川普至今仍迴避宣布願意接受今年大選結果，一再對郵寄投票的程序提出質疑，且鼓勵支持者嚴格監票。