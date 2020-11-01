我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看投票：11月3日 除了總統還要選什麼？

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

美大選結果投票夜能不能揭曉？什麼時候能知道？

編譯林奕榮／綜合外電
新冠疫情讓美國2020年大選的通訊投票人數大增，也讓開票、計票更複雜。美聯社
新冠疫情讓美國2020年大選的通訊投票人數大增，也讓開票、計票更複雜。美聯社

美國將在美東時間11月3日舉行總統大選，過去數十年來，美國民眾均預期大選結果會在投票截止的幾小時後出爐，也就是美東時間3日晚間。

然而，今年情況與往年大不相同，選舉結果可能比往年更晚揭曉，民調追蹤機構FiveThirtyEight認為，今年很有可能在投票當天晚間都還不知道誰能入主白宮，過去等待計票結果的「開票夜」，可能延長為「開票周」。

今年以下幾個因素和過去都大不相同，連帶影響計票結果的出爐時間。

通訊投票大增

受新冠疫情影響，今年美國大選採用通訊投票者的人數遠多於以往，而統計郵寄選票的所需時間，比統計親自選票還長。

而且，各州對選票送達、統計和回報的規定都不同，一些州要求通訊選票須在美東時間11月2日前送達（例如路易斯安那州），一些州則延長收受通訊投票的截止期限，華盛頓州甚至允許在美東時間11月20日前寄達。

根據FiveThirtyEight，預料16個州在投票夜就能計算完幾乎所有選票，例如。佛羅里達州的開票結果可能在幾個小時內出爐，亞利桑那州、北卡羅萊納州也將迅速公布開票結果，但如果結果過於接近，最終結果可能需時好幾天才能揭曉。

預料24個州在投票夜將能計算多數、但非全部選票，包括一些重要的搖擺州，例如喬治亞州、德州應可在美東時間3日統計多數選票，但計票程序可能延續至美東時間4日、甚至5日。威斯康辛州的結果可能美東時間在4日上午揭曉，密西根州則可能拖到周末。

不過，還有11個地區在投票夜預料只能計算部分選票，包括華盛頓州、賓州及加州等。

●出口民調可能受影響

新冠疫情也影響投票日的出口民調，今年提前票者人數大增，意味現場投票人數較少，且一些選民可能擔心在疫情期間與陌生人互動。

●若差距過小，可能導致重新計票和法律訴訟

若票數過於接近，候選人可能要求重新計票，進而引發複雜的法律戰；如果川普和白登之間的贏家須由最高法院決定，結果將備受爭議；川普提名的最高法院大法官巴瑞特任命案，在選前不久才倉促在參院過關。

●川普至今未承諾接受大選結果

政權和平轉移向來是美國的特點與驕傲，但現任總統川普至今仍迴避宣布願意接受今年大選結果，一再對郵寄投票的程序提出質疑，且鼓勵支持者嚴格監票。

通訊投票 美國 開票

上一則

駭客趁疫情作亂 攻擊英美400醫療院所

延伸閱讀

杜莎夫人蠟像館 把川普雕像扔垃圾箱

杜莎夫人蠟像館 把川普雕像扔垃圾箱
開電視台？再競選？川普若落敗下一步誰也說不準

開電視台？再競選？川普若落敗下一步誰也說不準
邱鴻安／川普還有最後一張牌 最高法院

邱鴻安／川普還有最後一張牌 最高法院
石爾／挺川普者相信川普能贏 理由何在

石爾／挺川普者相信川普能贏 理由何在

熱門新聞

中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

2020-10-30 14:38
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

2020-10-28 21:30
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

2020-10-29 14:26
杭特‧白登(右)的電郵門案未能拉抬川普選情。(Getty Images)

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

2020-10-27 13:01
共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)在紐約時代廣場(Times Square)推出的反川普大型數位廣告看板。(路透社)

伊凡卡與丈夫肖像 驚現紐約時報廣場反川廣告牌

2020-10-26 12:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…
這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市

這家美式甜甜圈的母公司88億美元賣了 準備下市