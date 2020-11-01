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開電視台？再競選？川普若落敗下一步誰也說不準

中央社 / 華盛頓31日綜合外電報導
法新社報導，若川普落敗或許會希望離開華府，因為他常感傷地說：「我以前的生活可是很多采多姿的。」 圖╱GettyImages
法新社報導，若川普落敗或許會希望離開華府，因為他常感傷地說：「我以前的生活可是很多采多姿的。」 圖╱GettyImages

當然，川普不打算在11月3日丟掉總統寶座，但若真選輸了，他的下一步是？從官司纏身跑法院、到跟妻子公路旅行，川普離開白宮後的選擇想必和其作風雷同－－保證「非典型」。

法新社報導，川普會做什麼選擇沒人料得到，但有幾件事應該八九不離十，第一，他不會甘於不發聲的年邁政治人物角色，也不會花太多時間依循傳統成立總統博物館；第二，川普平日的生活大多遠離政治圈，若是敗選，他或許會希望離開華府，因為他常感傷地說：「我以前的生活可是很多采多姿的。」

●川普電視台？

身為生意人，川普可能會靠他的鼎鼎大名牟利。「川普」這個名字早就是他主打產品，根據他的前律師柯恩（Michael Cohen）透露，川普原本就把2016年的大選看成「品牌宣傳機會」，哪知道後來真的當選。

除了更多地產交易，川普若是落選，下一步也或許會進軍媒體。

眾所周知，川普最擅長扯東扯西，在不計其數的造勢會上，他一下搞陰謀論、一下說笑話，連他受不了的事也能拿出來說，靠著不同的意識流轉換，緊抓住群眾的心，聽來就像哪位右翼脫口秀主持人。若是敗選，他可能善用這些技巧，投入創設川普電視嗎？

他先前又一次抱怨福斯新聞台（Fox News）不夠右傾時，就曾暗示想做電視。當時他推文說，觀眾們「現在想有個其他選擇，我也是」！

而他已有現成的好選擇，也就是公開支持他的有線電視頻道「一個美國新聞網」（One America News Network, OANN）與Newsmax TV，現在這兩家規模都很小，但若獲川普收購，就可能躍升舉足輕重的大公司。

●上法庭？進監獄？

川普若是落選很有可能官司纏身，先前爆出2016年總統大選和俄羅斯扯上關係一案雖已落幕，但之後可能死灰復燃，特別是民主黨人拿下參院的話。

紐約州檢方已在調查川普付封口費給情色女星、他錯綜複雜的商業交易、祕密會計操作等事，這還不包括他被控性騷和性侵等陳年舊案。

身為總統，川普擁有不被起訴的豁免權，但一旦離開白宮，他將失去保護傘，除非接替他當總統的白登能給他特赦，就像1974年福特總統（Gerald Ford）特赦尼克森（Richard Nixon）一樣。

這種事絕對不可能？

看看川普的8名親信吧，包括他的前競選總幹事、律師以及國安顧問，都已因重罪遭定罪或入獄。

●再次競選？

在川普曲解規範的世界裡，有個看似不可能、但沒什麼不可能的選擇，就是2024年再次競選總統。

憲法限制總統不能當超過兩任，但沒有規定兩任一定要連著當。

●旅行去？

或許上述幾個答案都不對，74歲的川普只想逃離這一切，聽起來不太可信，但川普最近其實有些話耐人尋味。

6月間他就曾在白宮透露，想和老婆梅蘭妮亞來趟公路旅行。他說：「或許我會開著露營車，和第一夫人一起開回紐約。我想，我會買輛露營車，和我們的第一夫人到處旅行。」

本週他在賓州造勢時，似乎對停在會場旁的卡車很感興趣。他演講講到一半，突然停下來，以沒那麼浪漫，但一樣誠懇的語調說：「卡車真棒，你們覺得，我可以跳進其中一輛然後開走嗎？我很想這樣做，就這樣離開這地方，遠離這一切。」

那麼，他會去哪兒呢？

川普可能會回去他其中一座高球場或他的豪宅，但先前他在佛州著名度假村鄉村市（The Villages）造勢時卻又開玩笑地說，搞不好會加入這些老人們。

他說：「我會搬進鄉村市，你們知道嗎？這想法還不賴，我喜歡。」

如果那裡的賓果遊戲或有氧課程不適合他，川普還有更極端的選擇。

他先前談到敗給白登會很丟臉：「我感覺一定不會太好，或許我得離開這個國家。」

川普 白宮 紐約州

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