川普拖累…共和黨參議員陷苦戰 民主黨奪參院機會增

共和黨要想保住參院的多數黨地位，必須在大選中勝出十幾個席次，圖為面對民主黨對手激烈挑戰的北卡州現任共和黨籍聯邦參議員提里斯(左)，與川普總統同台。(美聯社)

華盛頓郵報(Washington Post)報導，國會參院共和黨 人在全美各地面對嚴酷的政治環境，讓該黨必須在12個競爭激烈的州取勝，才能繼續掌握參院多數席次。

來自兩黨的十位與參院選戰密切相關的策士受訪時說，奪去全美超過23萬人性命、更造成數百萬人失業的新冠疫情，讓川普 總統的聲譽就算在最可靠的州都受損，還拖累現任共和黨參議員，給民主黨更多機會取得參院控制權。

雙方都無法篤定取勝，而各州計票體系的突然轉變，也表示可能要等數天、數周或甚至數月，才會確定哪個政黨掌握參院多數。

2016年，川普以3.5個百分點優勢在亞利桑納州取勝，但當今民調卻顯示他在當地落後民主黨總統候選人白登，而有共和黨人覺得這是該州現任共和黨聯邦參議員瑪莎．麥克沙利(Martha McSally)選情也落後的原因。

全國共和黨參議員委員會(NRSC)多位策士一度認為白登在喬治亞州支持率達50%，讓試圖保住該州兩個參院席位的共和黨感到「可怕」；川普2016年以五個百分點贏得該州。

川普2016年更以超過20個百分點贏得堪薩斯州，但共和黨人說，川普流失堪薩斯市(Kansas City)近郊選民支持後，現在他的優勢只剩個位數；該州自1940年以來只支持過民主黨候選人一次，如今卻被視為川普與白登相對激烈爭搶的州。

就連在歷史上只在1964年支持過民主黨總統候選人的阿拉斯加州，川普微弱的領先優勢也讓共和黨不得不砸錢支持聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan)。