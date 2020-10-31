圖輯／開心萬聖節 糖果坐溜滑梯來了~

「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約Woodlawn 高地的孩子們仍外出過節。 (Getty Images)

今年新冠疫情 肆虐全球，進而影響許多節日慶典，就連萬聖節 也不例外，但全美各地民眾仍想辦法在遵守防疫 措施的同時歡慶萬聖節。