我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

史丹福調查：川普造勢活動 導致逾3萬人確診

圖輯／開心萬聖節 糖果坐溜滑梯來了~

世界新聞網／輯
「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約Woodlawn 高地的孩子們仍外出過節。 (Getty Images)
「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約Woodlawn 高地的孩子們仍外出過節。 (Getty Images)

今年新冠疫情肆虐全球，進而影響許多節日慶典，就連萬聖節也不例外，但全美各地民眾仍想辦法在遵守防疫措施的同時歡慶萬聖節。

「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約孩子們仍開心打扮過節。(Getty Im...
「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約孩子們仍開心打扮過節。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約孩子們仍開心打扮過節。(路透)
「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約孩子們仍開心打扮過節。(路透)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)
輪流拿糖果，孩子們開心了。(Getty Images)
輪流拿糖果，孩子們開心了。(Getty Images)
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，這家主人花心思快樂過節。(Getty I...
通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，這家主人花心思快樂過節。(Getty Images)

萬聖節 疫情 防疫

上一則

不搗蛋 不接觸！ 通風管送糖 龍裝飾吐糖 創意萬聖節

延伸閱讀

不搗蛋 不接觸！ 通風管送糖 龍裝飾吐糖 創意萬聖節

不搗蛋 不接觸！ 通風管送糖 龍裝飾吐糖 創意萬聖節

封面故事／遇疫情不外出 萬聖節還能這麼玩！

封面故事／遇疫情不外出 萬聖節還能這麼玩！
不諳英文難溝通 小商家無奈吃防疫罰單

不諳英文難溝通 小商家無奈吃防疫罰單
萬聖節

萬聖節

熱門新聞

中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

2020-10-30 14:38
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

2020-10-28 21:30
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

2020-10-29 14:26
杭特‧白登(右)的電郵門案未能拉抬川普選情。(Getty Images)

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

2020-10-27 13:01
共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)在紐約時代廣場(Times Square)推出的反川普大型數位廣告看板。(路透社)

伊凡卡與丈夫肖像 驚現紐約時報廣場反川廣告牌

2020-10-26 12:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行