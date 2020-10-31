圖輯／開心萬聖節 糖果坐溜滑梯來了~

「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約Woodlawn 高地的孩子們仍外出過節。 (Getty Images) 今年新冠疫情肆虐全球，進而影響許多節日慶典，就連萬聖節也不例外，但全美各地民眾仍想辦法在遵守防疫措施的同時歡慶萬聖節。 「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約孩子們仍開心打扮過節。(Getty Images) 通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images) 通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images) 通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images) 「不給糖就㨶蛋」，萬聖節逢疫情再起，紐約孩子們仍開心打扮過節。(路透) 通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images) 通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images) 輪流拿糖果，孩子們開心了。(Getty Images) 通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，這家主人花心思快樂過節。(Getty Images) 萬聖節 疫情 防疫 上一則 不搗蛋 不接觸！ 通風管送糖 龍裝飾吐糖 創意萬聖節
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