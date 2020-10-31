我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約規定外州客「來紐前三天、抵紐第四天」需檢驗

英國確診突破百萬 英相宣布一個月禁足令

史丹福調查：川普造勢活動 導致逾3萬人確診

編譯陳韻涵／綜合31日電
史丹福大學調查指出，川普總統的系列競選集會，已造成逾3萬人確診新冠肺炎；圖為10月31日在賓州的造勢大會。(路透)
史丹福大學調查指出，川普總統的系列競選集會，已造成逾3萬人確診新冠肺炎；圖為10月31日在賓州的造勢大會。(路透)

川普總統的造勢活動總是聚集數千人，不強制戴口罩和保持社交距離，成為遏制病毒擴散的高調不良示範；現在史丹福大學的一項調查更發現，川普的競選活動共導致逾3萬人確診新冠肺炎。

史丹福研究人員觀察川普從6月20日到9月22日的18場活動，分析相關數據，並對照會前會後的疫情發展；這18場活動中僅三場在室內舉行，但仍造成逾3萬人確診，可能導致700多人喪命，死者不一定是出席者。

研究人員發現，調查結果支持公衛官員針對病毒在群聚場合中傳播風險的警告與建議，「尤其是美國人戴口罩並維持社交距離的防疫觀念不足」。

領導研究的史丹福經濟學教授伯恩海姆(B. Douglas Bernheim)說：「川普讓舉辦造勢活動的社區居民付出病故的高昂代價。」

這份研究尚未經同儕審閱，付印前已在開放平台SSRN公開。

對此，川普陣營副全國發言人柯特妮‧帕雷拉(Courtney Parella)說：「美國人有根據憲法第一修正案集會並聆聽美國總統說話的權利，我們在會場採取嚴格防疫措施，量體溫並提供口罩，口頭或以標語勸導配戴，確保人員入場時消毒手部。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說：「無論你是誰或在哪裡，當你在群聚場合且現場幾乎沒人戴口罩，那便是病毒散播的溫床，這是衛生常識和科學事實。」

疫情在中西部和大平原區回溫，新增確診人數屢破紀錄，但川粉對造勢活動仍趨之若鶩。

69歲的班尼傑姆(Ysabel Benejam)在低溫的雨中開車逾四小時，只為見川普一面；他頭戴川普招牌紅帽，臉上掛著寫有「川普2020」的口罩說：「我一點都不怕，我們必須回歸正常。」

並非所有居民都歡迎川普來造勢，在川普走訪的14個市鎮中，有七個地區在會後出現確診數增加的情況，包括奧克拉荷馬州的土耳沙(Tulsa)、鳳凰城、賓州的舊福吉(Old Forge)、明尼蘇達州的貝米吉(Bemidji)和曼卡多(Mankato)，以及威斯康辛州的歐許克許(Oshkosh)和韋斯特鎮(Weston)。

部分州對提供給川普造勢卻未遵守防疫規範的場地所有權人開罰。

川普 美國 防疫

上一則

海豹部隊突擊奈及利亞 救回1遭綁美國公民

延伸閱讀

川普「200元買藥卡」延至年底發？ 八字還沒一撇

川普「200元買藥卡」延至年底發？ 八字還沒一撇

1天4地造勢 川普：賓州將拯救美國夢

1天4地造勢 川普：賓州將拯救美國夢
大選倒數3天衝刺 川普啟動機場造勢橫掃搖擺州

大選倒數3天衝刺 川普啟動機場造勢橫掃搖擺州
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

熱門新聞

中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

2020-10-30 14:38
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

2020-10-28 21:30
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

2020-10-29 14:26
杭特‧白登(右)的電郵門案未能拉抬川普選情。(Getty Images)

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

2020-10-27 13:01
共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)在紐約時代廣場(Times Square)推出的反川普大型數位廣告看板。(路透社)

伊凡卡與丈夫肖像 驚現紐約時報廣場反川廣告牌

2020-10-26 12:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國人妻玩交友軟體 遇「醜男」扒衣 急向老公求救

中國人妻玩交友軟體 遇「醜男」扒衣 急向老公求救
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他再沒來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他再沒來看我
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡