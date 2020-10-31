史丹福調查：川普造勢活動 導致逾3萬人確診

史丹福大學調查指出，川普總統的系列競選集會，已造成逾3萬人確診新冠肺炎；圖為10月31日在賓州的造勢大會。(路透)

川普 總統的造勢活動總是聚集數千人，不強制戴口罩和保持社交距離，成為遏制病毒擴散的高調不良示範；現在史丹福大學的一項調查更發現，川普的競選活動共導致逾3萬人確診新冠肺炎。

史丹福研究人員觀察川普從6月20日到9月22日的18場活動，分析相關數據，並對照會前會後的疫情發展；這18場活動中僅三場在室內舉行，但仍造成逾3萬人確診，可能導致700多人喪命，死者不一定是出席者。

研究人員發現，調查結果支持公衛官員針對病毒在群聚場合中傳播風險的警告與建議，「尤其是美國 人戴口罩並維持社交距離的防疫 觀念不足」。

領導研究的史丹福經濟學教授伯恩海姆(B. Douglas Bernheim)說：「川普讓舉辦造勢活動的社區居民付出病故的高昂代價。」

這份研究尚未經同儕審閱，付印前已在開放平台SSRN公開。

對此，川普陣營副全國發言人柯特妮‧帕雷拉(Courtney Parella)說：「美國人有根據憲法第一修正案集會並聆聽美國總統說話的權利，我們在會場採取嚴格防疫措施，量體溫並提供口罩，口頭或以標語勸導配戴，確保人員入場時消毒手部。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說：「無論你是誰或在哪裡，當你在群聚場合且現場幾乎沒人戴口罩，那便是病毒散播的溫床，這是衛生常識和科學事實。」

疫情在中西部和大平原區回溫，新增確診人數屢破紀錄，但川粉對造勢活動仍趨之若鶩。

69歲的班尼傑姆(Ysabel Benejam)在低溫的雨中開車逾四小時，只為見川普一面；他頭戴川普招牌紅帽，臉上掛著寫有「川普2020」的口罩說：「我一點都不怕，我們必須回歸正常。」

並非所有居民都歡迎川普來造勢，在川普走訪的14個市鎮中，有七個地區在會後出現確診數增加的情況，包括奧克拉荷馬州的土耳沙(Tulsa)、鳳凰城、賓州的舊福吉(Old Forge)、明尼蘇達州的貝米吉(Bemidji)和曼卡多(Mankato)，以及威斯康辛州的歐許克許(Oshkosh)和韋斯特鎮(Weston)。

部分州對提供給川普造勢卻未遵守防疫規範的場地所有權人開罰。