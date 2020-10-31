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海豹部隊突擊奈及利亞 救回1遭綁美國公民

編譯盧炯燊／綜合31日電
海軍海豹突擊隊2012年攻擊訓練情況。(美聯社)
海軍海豹突擊隊2012年攻擊訓練情況。(美聯社)

五角大廈證實，海軍ㄏ第六分隊(SEAL Team 6)31日在西非國家奈及利亞採取突襲行動，救回一名本周遭綁架的美國人質；總統川普也在推特貼文，指精銳的美國特種部隊取得了巨大勝利。

獲救的是27歲男子沃爾頓(Philipe Nathan Walton)，27日清晨在奈國南部薩拉塔(Massalata)的農場內，遭六名持AK47步槍的匪徒綁架，綁匪曾向他的傳教士父親勒贖100萬元，否則會將其子賣給激進分子；美國官員表示，沃爾頓的父親並沒有付贖金，但也有媒體報導，是否有付贖金並不清楚。

奈及利亞一名外交人士說，沃爾頓現時在美國駐奈及利亞首都尼亞美(Niamey)的大使官邸內，情況良好。

五角大廈首席發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)表示：「我們的部隊於10月31日凌晨在奈及利亞北部展開了營救行動，救回遭一群武裝人員劫持的美國公民。」他又說「這名美國公民是安全的，現正在美國國務院的照料下，行動中沒有美國軍事人員傷亡。」

他強調，「美國將繼續在世界任何地方，保護我們的人民及利益。」

川普也在推特貼文：「今天，我們精銳的美國特種部隊取得了巨大勝利。」白宮新聞發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)表示，川普政府多年來在24個國家拯救了55名美國人質。

奈及利亞一直受到極端組織伊斯蘭國的殘餘武裝分子所困擾及攻擊，在沃爾頓被綁架前兩個月，他們在尼亞美附近伏擊了一個長頸鹿庇護所，殺死了7名援助人員及當地嚮導。

目前在奈及利亞仍駐有近千美軍，主要提供訓練及情報支援，此次採取突襲營救行動極為罕見。

59歲美國基督教志工伍德克(Jeffrey Rey Woodke)四年前遭伊斯蘭國武裝分綁架至今，仍未獲釋。

川普總統31日推文讚揚海軍海豹突擊隊第六分隊救人行動。(取自推特)
川普總統31日推文讚揚海軍海豹突擊隊第六分隊救人行動。(取自推特)

美國公民 川普 推特

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