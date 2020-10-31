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川普「200元買藥卡」延至年底發？ 八字還沒一撇

編譯盧炯燊／綜合31日電
美國處方藥價高昂，川普總統9月提出選前發給享有聯邦醫療保險福利的長者及殘疾人每人200元補助的計畫，可能食言。圖為國會眾院共和黨議員9月底就藥價舉行聽證會。(美聯社)
美國處方藥價高昂，川普總統9月提出選前發給享有聯邦醫療保險福利的長者及殘疾人每人200元補助的計畫，可能食言。圖為國會眾院共和黨議員9月底就藥價舉行聽證會。(美聯社)

川普總統9月底宣布，將發給3300萬名享有聯邦醫療保險(Medicare，「紅藍卡」) 福利的長者及殘疾人200元處方藥卡，以抵免藥費，當時聲稱會在未來幾周內寄出；但三名知情官員說，這個計畫仍面對不少問題，不但沒法在選舉日之前寄出藥卡，甚至連有關通知也不能寄出。

有關官員表示，這個涉及80億元計畫的合法性以及後勤支援等問題，到目前仍未解決。

這個計畫是由聯邦醫療保險和醫療補助服務中心 (Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)負責執行，但衛生官員透露，到現在還不見動靜；據悉，CMS局長喜瑪‧維爾瑪曾敦促有關人員在選舉日前完成計畫，但看來落空。

不過白宮一名官員30日說，川普已自動將該計畫延至選舉日後，以消除該計畫是出於政治動機的說法；這名官員聲稱計畫已獲批准，預計藥卡將在11月和12月寄出，所有受惠者都會在年底前收到。

另方面，根據政府問責辦公室(GAO)30日致給民主黨國會議員的信件表示，GAO已同意審核這個計畫是否合法。

多位民主黨籍國會議員，包括眾院能源與商業委員會主席帕隆(Frank Pallone，新澤西州)、眾院歲出入委員會(Ways and Means Committee)主席尼爾(Richard Neal，麻州) 、參院財政委員會魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)等，在聯署聲明中指責，這個計畫從一開始，明顯是政治技倆。又指GAO正調查是否濫用納稅人金錢，所以最好是取消這個有不少疑點的計畫。

自川普9月24日抛出這個計畫後受到不少質疑，衛生部門的高級律師曾在內部備忘錄中警告，這個計畫在臨近選舉日時提出，因涉及使用納稅人的金錢而可能違法，建議司法部審查該提案；不過川普之後幾乎沒再提及藥卡，僅在兩星期前在佛州一個長者造勢活動中，再次吹捧這項計畫。

聯邦醫療保險 川普 眾院

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