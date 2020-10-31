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美國大選撕裂 社群媒體想脫身仍捲入政治風暴

中央社／紐約31日電
推特、臉書。（美聯社）
推特、臉書。（美聯社）

4年前美國總統大選，臉書社群媒體淪為假訊息散播管道，今年謹慎處置，卻遭國會議員批評，就連選前撤下競選廣告也被兩黨同聲抱怨。在撕裂的選戰中，彷彿怎麼做都不對。

美國總統川普2016年當選後，部分分析認為臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群媒體充斥俄羅斯散布的假訊息，依用戶喜好呈現內容的演算法形成相互取暖的「同溫層」，導致美國政治極化與社會撕裂愈來愈嚴重，為川普勝選塑造有利條件。

這些年，社群媒體就算刪除仇恨言論、加強事實查核，仍一直背負罵名。到了2020年，美國種族議題延燒，社會對立在選戰過程中絲毫未減，反而變本加厲，社群媒體再度成為焦點。

「紐約郵報」（New York Post）10月中報導民主黨總統候選人白登（Joe Biden）次子杭特（Hunter Biden）政商關係複雜，臉書、推特謹慎處置，限制相關報導在平台上傳播。推特甚至將紐約郵報帳號停權，要求刪除附有報導連結的推文。

共和黨掌控的聯邦參議院為此要求臉書、推特與Google母公司Alphabet執行長就規範網路言論出席聽證會。川普近期也不斷砲轟口中的「科技巨擘」（Big Tech），聲稱這些西岸科技大廠刻意淡化不利白登選情的報導，剝奪人民知的權利。

Google近年淡出社群媒體領域，但樹大招風，難以置身事外。美國司法部10月20日控告Google壟斷搜尋引擎市場，時值選戰倒數敏感時刻，頗有殺雞儆猴的味道。

川普向「科技巨擘」宣戰，形塑遭社群媒體打壓的形象，有助民調落後白登時凝聚基本盤。但川普本身就是推特愛用者，善用社群媒體吸引目光、設定議題，說「被打壓」是言過其實。

川普選前接受「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪，因不滿主持人史塔爾（Lesley Stahl）尖銳提問而提早閃人，還搶在節目播出前將白宮錄製的訪談片段放上臉書，運用社群媒體博得版面的紀錄再添一筆。

此外，川普本週在白宮錄影抨擊跟他作對的科技大廠，影片露出的平台是推特。

社群媒體再怎麼躲都逃不了政治砲火，設法減少平台上的政治訊息或許是抽身的第一步。但臉書10月27日起撤下競選廣告，且未預告何時恢復刊登，反倒讓共和黨與民主黨都跳腳，擔心臉書從此不再接受刊登政治廣告，他們將少了打選戰時傳遞政治訊息給選民的數位管道。

在此之前，推特已全面禁止刊登政治廣告，Google也對政治廣告主鎖定受眾的選項設限。臉書身為社群媒體一哥，動向自然備受關注。

參議院聽證會落幕後，推特10月30日解除紐約郵報停權狀態，結束雙方長達兩週的對峙。但社群媒體能否就此脫離政治風暴，還很難說。

臉書、推特擁有數以億計的用戶，川普再怎麼罵仍愛用；美國兩大黨要求加強監督，卻都怕數位政治廣告無處可登，凸顯各方都著眼自身利益利用社群媒體。只要扯上政治，一切都不再單純，社群媒體夾在中間動輒得咎，怎麼做都難讓所有陣營滿意。

社群媒體 臉書 推特

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