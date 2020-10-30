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德州劇變？900萬人已投票 超過2016總票數

編譯郭宣含／綜合30日電
德州提前投票突破900萬人，比上屆大選的總投票人數還要多；圖為德州選民在排隊等候提前投票。(Getty Images)
德州提前投票突破900萬人，比上屆大選的總投票人數還要多；圖為德州選民在排隊等候提前投票。(Getty Images)

長久以來被視為是共和黨票倉的德州意外成為決戰州，截至30日上午，德州已有逾900萬人提早投票，超過2016年總統大選總投票數；對於1994年以來便未拿下德州的民主黨而言，這表示德州選情可能出現劇變。

根據德州州務卿網站，德州人在2016年總統大選投下896萬張選票。德州在選前四天創下重大里程碑；佛羅里達大學「美國選舉計畫」(U.S. Elections Project)統計，德州選民30日在提早投票的截止時間前，已投下逾900萬張選票，超越該州2016年總票數。

此外，夏威夷州提早投票數也超越上次選舉總票數，喬治亞州和華盛頓州則持續接近中。

美聯社報導，民主黨維權人士提出提早投票相關訴訟並勝訴，將提早投票截止日延長一周至30日傍晚，這有助提高投票率。德州選民不註冊隸屬政黨。

目前德州提早投票率已超過該州半數(53%)註冊選民，而且今年新增逾169萬名註冊選民，自2016年以來成長12%，近190萬人。

根據德州州務卿網站，近43萬3000人在29日提早親自投票，使親自投票的選民人數突破800萬人；同時德州的郵寄選票持續湧入，目前已有逾94萬7000張。

德州論壇報(Texas Tribune)報導，德州今年投票數可望創下新高，「投票數大增一部分是因為提早投票率高，還有德州城市和郊區郡的註冊選民增加；但也可能受到其他眼前因素影響。」

德州數十年來都是共和黨十拿九穩的紅州，不過諸多原因可望使2020年出現變動；最近民調顯示，川普總統在德州僅稍微領先民主黨對手白登，使該州被列為「翻轉州」之列。

對民主黨而言，任何變動都可能是好消息；民主黨人表示，今年德州提早投票數超越2016年選舉總票數，暗示今年選情可望出現天翻地覆大變動。

美聯社指出，德州有最高比例的註冊選民，近半從未投過票或幾乎不投票，目前有36%提早投票數來自這個族群；這對川普或許是個好預兆，因為川普陣營格外重視吸引這群少參政的選民。

德州提前投票破900萬人，已超過2016年大選的總投票人數。(Getty Ima...
德州提前投票破900萬人，已超過2016年大選的總投票人數。(Getty Images)

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