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緬因州首採「排序投票」計票複雜恐需2周

記者胡玉立／綜合報導
緬因州今年大選改採排名投票，可能會影響大選結果，各州都在觀察實際效果。(美聯社)
緬因州今年大選改採排名投票，可能會影響大選結果，各州都在觀察實際效果。(美聯社)

緬因州是全國第一個在總統大選中使用排序選擇投票制(ranked-choice voting)的州，確認有人獲得絕對多數選票支持才行；此投票制可能會影響計票時間，已成為這場飽受疫情和各種因素困擾的全國大選新焦點。

採取排序選擇投票制的緬因州，要求選民針對至少三名候選人排列出優先順位，獲勝者須獲得50％支持，若初次計票無人支持率達五成，就會觸發製表程序，淘汰排在後頭的候選人，選民須再度投票，直到有候選人獲絕大多數支持為止。這樣投票制在很多市選和某些州的初選中使用。

以今年的緬因州投票情況來看，選票上總計列出總統候選人、爭取連任的共和黨參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)和民主黨競爭對手、緬因州眾院議長莎拉·吉迪恩(Sara Gideon)在內的競爭者。

緬因州採取排序選擇投票制，是導致今年大選結果可能要花更久時間才能出爐的眾多因素之一；其他原因還包括：新冠肺炎疫情導致郵寄投票激增、各州何時可以開始計算規則不一等；但無黨派選舉專家及州和地方官員都試圖向選民保證不須擔心。

緬因州國務卿辦公室表示，如果緬因州的排序選擇投票制沒有明顯的多數獲勝者，全部投票過程可能需要兩周時間才能完成；政治觀察家表示，參院競爭激烈，甚至總統大選都可能都需要動用排序選擇程序。

緬因州和內布拉斯加兩個州是依據國會選區分配選舉人票；每個國會選區的總統選舉獲勝者各獲得一張選舉人票，在全州總統選舉獲勝者獲得剩下兩張選舉人票。

無黨派「庫克政治報告」(Cook Political Report)指出，緬因州第二區的總統選舉競爭激烈，該區9％投票選民尚未決定投票意向。不過，分析家認為，最後由誰入主白宮，似乎不太可能取決於那張選舉人票。

萬一局勢倘若真的走到這極其特殊的一步，緬因州州務卿馬修·鄧拉普(Matthew Dunlap)說：「我們有萬全的因應準備。」

緬因州今年大選首次採用排名投票制，可能會影響大選結果，圖為選票。(美聯社)
緬因州今年大選首次採用排名投票制，可能會影響大選結果，圖為選票。(美聯社)

投票 緬因州 疫情

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