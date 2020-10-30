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搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

Netflix標準月費升至14元 DoorDash為Sam's Club送藥

記者張大仁／整理

財經簡訊

9月消費者支出增1.4% 超預期

商務部表示，占經濟活動三分之二以上的消費者支出在8月成長1%之後，9月成長1.4%。高於《路透》經濟學者之前預計的成長1%。個人收入增加0.9%，超出預期的0.4%。前月則是下降2.7%。9月消費者支出成長雖超出預期，但全美新冠病例數再起可能會減緩第4季的支出。

擴大放貸 Fed調降小企貸款門檻

聯準會(Fed)調降了對小企業貸款計劃的門檻，以擴大這項申請稀少的貸款吸引力。Fed對主要大街貸款計畫(MSLP)進行另一輪調整，將最低貸款額從25萬元調降至10萬元，並放寬對已經參加「薪資保護計畫」(PPP)的公司債務限制。MSLP規模達6000億元，但至今只有400筆貸款，總額37億元。

麥當勞12月起全面販售McRib

從12月2日開始，麥當勞的McRib將重回全國性菜單上，這是2012年以來首見。這款限時供應的豬肉三明治每年都會登場，但卻是出名的難買。麥當勞甚至發表自行研發的McRib店面App，以協助客戶找到發售的餐廳。麥當勞去年將McRib導入其1萬4000家美國門市中的1萬家，為2012年以來的最大規模推廣。

Netflix漲價 標準月費升至14元

Netflix宣布調漲每月收視費用，將標準版和高階版價格分別由12.99元和15.99元提高至每月13.99元和17.99元。Netflix表示，現有客戶將在未來2個月帳單中看到最新價格，且在更改前30天收到提醒。入門級基本方案仍為每月8.99元，與去年推出時的價格相同。這是Netflix自2019年1月提高服務成本後首次漲價。

沃爾瑪槍枝彈藥產品重新上架

沃爾瑪表示，在宣布暫時移除槍枝和彈藥等產品以保護客戶和員工之後的第二天，已開始將這些產品重新陳列在其美國店面中。本周稍早部分地區動亂導致沃爾瑪要求店面將槍枝和彈藥下架，由於這些事件大多是獨立的，沃爾瑪決定自30日起重新上架。

DoorDash為Sam's Club外送藥物

DoorDash宣布將與Sam's Club建立合作夥伴關係，為全美病患提供當日處方藥外送服務。該交易遍及41州的500個Sam's Club店面，並通過DoorDash提供企業的服務平台Drive實施。現在想要取得該服務的客戶將必須直接向Sam's Club提出要求，會員和非會員均可享有當日外送的好處。

貸款 麥當勞 沃爾瑪

上一則

病例數激增 餐廳面臨新一波限制

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