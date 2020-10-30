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11/6起 自美赴中須持核酸檢測+血清抗體「雙陰性」證明

記者張筠／華盛頓報導

中國駐美使館當地時間29日在官網上公布通知，規定從美國西部時間11月6日0時（美國東部時間11月6日凌晨3時）起，自美赴華的中、外籍乘客，須憑新冠病毒核酸檢測、血清特異IgM抗體檢測「雙陰性」證明，申請並獲得帶「HS」標示的綠色健康碼或簡況狀況聲明書。

該規定指，搭乘直飛航班自美赴華人員，須在登機前48小時內在美國檢測機構完成核酸和血清IgM抗體各一次採樣、檢測，並在獲得核酸、抗體檢測為陰性的證明後，根據核酸檢測地，按領區畫分，向中國駐美使、領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書；領區畫分情況具體可查詢https://bit.ly/2HSs5sZ。

從美出發，經第三國中轉乘機赴華人員，須在登機前48小時內在美國完成第一次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，在中轉國登機前48小時內接受第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，並分別向中國駐美和最後一個直飛中國航班中轉國機場所在地的使領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

該通知提醒，由於目前美國主要機場不具備檢測條件，對自第三國出發，經美國中轉乘機赴華人員，建議謹慎選擇自美國中轉赴華；若需途經美國，須提前了解美國實施的外國人入境限制臨時舉措，辦好美國簽證，在入境美國後接受第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，向中國駐美使領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書；若在不符合登機條件的情況下到美中轉，將面臨滯留風險，甚至被遣返回出發地。

中國公民在獲得核算檢測及血清IgM抗體檢測「雙陰性」證明後，需儘快通過防疫健康碼國際版小程序，填寫個人情況，上傳「雙陰性」證明，中國駐美使館將根據核算檢測地審核，符合要求的乘客將獲帶「HS」標示的綠色健康碼，憑此登機。

外國公民獲得「雙陰性」證明後，需向中國駐美使領館提交有效護照資料頁、檢測陰性的證明、申請人簽字的健康狀況聲明書掃描件。

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