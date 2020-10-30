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股神靜悄悄 巴菲特迄今未公開支持白登

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股神靜悄悄 巴菲特迄今未公開支持白登

編譯黃嘉洵／綜合外電報導
巴菲特曾在2012與2016年，分別贊助民主黨候選人歐巴馬與喜萊莉的競選活動。路透
巴菲特曾在2012與2016年，分別贊助民主黨候選人歐巴馬與喜萊莉的競選活動。路透

大選進入倒數階段，目前市場幾乎認定民主黨候選人、前副總統白登將打敗現任總統川普，入主白宮。但有一個最知名的投資人，對民主黨前兩位候選人都出錢出力，今年卻到現在仍未表態，更別說公開支持白登。

CNN報導，「股神」巴菲特曾在歐巴馬2011年競選連任時幫他募款，在喜萊莉於2016年總統大選對上川普時，更是不遺餘力地為她站台；巴菲特當時還嗆川普未公開報稅資料。

美國無黨派組織回應政治中心（CRP）的數據顯示，巴菲特曾在2012與2016年，分別贊助歐巴馬與喜萊莉的競選活動，但至今卻未有任何資料顯示，他曾捐助白登。巴菲特仍持續贊助民主黨國會競選委員會（DCCC），但他最近一位捐贈的個人候選人，是亞利桑那州民主黨參議員候選人Mark Kelly。

在巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway），川普和白登的擁護者勢均力敵。根據CRP的數據，波克夏員工對川普競選團隊捐贈20萬美元，對白登則是22.5萬美元。

儘管如此，白登看似仍較獲巴菲特青睞。白登本月稍早在一場股東視訊會議上宣稱，他最近曾在巴菲特通過電話，兩人一致渴望能「以他人所不能及的方式，領導這個糟透了的世界」。

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