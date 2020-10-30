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川普凌晨發推嗆：白登若當選 是保守派大法官幫忙

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川普凌晨發推文嗆聲：白登若當選 是保守派大法官幫忙

記者顏伶如／綜合報導
川普30日凌晨發推特表示，如果民主黨候選人白當果真當選總統，將是最高法院協助的結果。(截取自川普推特)
川普30日凌晨發推特表示，如果民主黨候選人白當果真當選總統，將是最高法院協助的結果。(截取自川普推特)

川普在美東時間30日凌晨約三點在推特連續發文指出，如果民主黨候選人白當果真當選總統，將是最高法院協助的結果，特別是保守派大法官。川普在推文中點名保守派大法官寫道：「幫忙促成如此可笑勝利的四加一位大法官，地位將被貶低」。

川普推文寫道：「如果瞌睡老喬真的當選成為總統，幫忙促成如此可笑勝利的四加一位大法官，地位將被貶低，不只變成置身於人滿為患的法院，甚至還是個旋轉門法院。至少許多新進大法官將來自激進左派！」

在另一則連續推文中，川普寫道：「白登將摧毀美國最高法院。不要讓這事發生！」

前任白宮國家安全會議(National Security Council)反恐小組資深主任蓋爾澤(Joshua A. Geltzer)30日指出，川普身為總統卻企圖對最高法院施壓，對大法官揚言如果不希望跟不喜歡的新同僚共事，就應該讓他取得選舉勝利，如此狀況令人憂心。

哈佛大學憲法教授崔普(Laurence Tribe)30日也在推文指出，川普意圖非常明顯，如此公然挑釁「讓我無法想像」。

川普上台以來完成任命的保守派大法官有戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，以及剛通過任命的巴瑞特(Amy Coney Barrett)，崔普分析，川普發文對於這三位大法官特別顯得毫不尊重。

在相同時段，川普凌晨時分連續數則推文，還包括呼籲支持者投票的「讓美國再度偉大，去投票」，以及預告共和黨勝利的「且看偉大的紅色浪潮」，外加批評對手白登的關鍵詞「白登犯罪家族」。

川普 大法官 白登

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