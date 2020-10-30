犯忌！和葛謨女兒約會 紐約州警疑遭「發配邊疆」

紐約州長葛謨與25歲的女兒卡拉（Cara Kennedy-Cuomo）。紐約郵報

紐約郵報近日接獲爆料，紐約州 一位州警被指派為州長葛謨 (Andrew Cuomo)隨扈後，與他的25歲女兒卡拉（Cara Kennedy-Cuomo）陷入熱戀。葛謨州長很快就得知此事，疑似動用職權將這位州警「發配邊疆」，調往250公里外的美加邊境 。

消息人士透露，受新冠肺炎疫情影響，卡拉搬回位於州首府奧爾巴尼（Albany）的州長官邸，因此結識35歲的州長隨扈菲佛（Dane Pfeiffer），約7個月前開始約會，但州長隨扈和州長女兒發生感情是犯忌行為，菲佛因此被調離州長護衛小組，隨後「志願調動」到管轄紐約州東北部的B大隊（Troop B）。

據指菲佛2015年從警後的第一個派駐單位就是B大隊，但消息人士稱他調到距美加邊境約40公里的普拉茨堡（Plattsburgh, NY）分局，並非行為不當或受到正式懲戒，而是因為當地距奧爾巴尼約257公里，可確保他跟卡拉分得遠遠的，「因為不管他們做什麼都讓州長不開心」。

消息人士說，菲佛2018年就在鄰近奧爾巴尼的薩拉托加泉（Saratoga Springs, NY）購屋，此次遠調大幅改變他的通勤路程，即警方稱之為「公路療程」（highway therapy）的非正式懲戒，「葛謨搞菲佛的手段有限，公路療法是僅有的選項之一」。

菲佛婉拒紐郵採訪，州長發言人稱葛謨與此事無關，州警發言人則稱這類「志願調動」是慣例，可累積更多現場經驗，有助往後被拔擢為警官（Sergeant）。消息人士則告訴紐郵，此舉未能澆熄愛火，菲佛仍定期前往州長官邸接卡拉外出，讓葛謨更加不滿。