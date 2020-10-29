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全民免費打新冠疫苗 聯邦將補助保險業者

編譯林梅婕／綜合29日電
美國新冠死亡人數已接近23萬例。
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聯邦衛生部官員28日宣布，每位享有醫療保險的民眾都能在疫苗通過認證釋出後免費接種，而政府將會協助保險公司負擔費用。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)官員員指出，政府將提高聯邦醫療保險(Medicare)的補助金，協助醫院治療新冠肺炎患者的費用。

新法案的設置將會因應公家機關和民營保險業者，搭配各種支付方式；CMS局長喜瑪‧維爾瑪(Seema Verma)表示：「我們會盡可能移除官僚系統的障礙，確保各州政府和民營業者都能廣泛提供民眾疫苗接種的服務。」

為了解決聯邦醫療保險先前無法支付只有通過「緊急使用授權」的藥物治療，CMS才擬出這項法案；以下為CMS的聲明，所有規定將即刻生效：

擁有傳統保險的年長者將無須支付任何疫苗費用，也無須負擔自付額(Deductible)及定額手續費(Copay)。

政府將協助民營保險公司支付聯邦醫療保險的「優勢計畫」(Medicare Advantage)，該計畫註冊者皆無須負擔任何費用。

工作及個人保險將支付接種疫苗的費用，亦不會有自負額，這項規定將適用於大多數使用民營保險的民眾。

只要新冠肺炎仍是公共危機的期間，州政府醫療補助計畫(Medicaid)及兒童保險計畫(Children's Health Insurance)就必須全額負擔接種疫苗的費用。

無論醫師、診所或醫院，替沒有保險的民眾提供疫苗接種的服務，最後仍可透過聯邦政府為醫療業者設置的紓困基金申請支付。

由白宮主導的疫苗研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)計畫，未來幾個月就可以開始準備量產疫苗，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也再三保證，疫苗的認證不會受到科學以外的力量干擾，沒有通過審核的疫苗將不予以授權。

聯邦醫療保險 疫苗 Medicare

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