夏令時間11/1結束 研究顯示 1成民眾會撥錯時鐘

日光節約時間11月1日凌晨2時結束，標準時間延後一個小時。圖為麻州一名員工調整大鐘的時間。(美聯社)

今年的日光節約時間將在11月1日凌晨2時結束，民眾在31日晚可因此多一個小時的睡眠時間；調整時間的做法雖已實施數十年，但調查指出，仍有超過一成的民眾不知道該如何調回時間，更有約半的人認為日光節約時間沒有必要。

對部分民眾來說，日光節約時間總是讓人困惑；過去人們必須手動調整時間，將時鐘往後撥一個小時，但有了現代科技的幫助，大多手機 和電腦都會自動更新時間，也就不需要擔心了。

一直以來都有這麼一說：「春向前，秋向後」，這是幫助人們記得調整時間所發明的順口溜；但根據「拉斯穆森報告」(Rasmussen Reports)去年的調查，1000名受訪者當中有12%的人每年都會調錯時間，另外11%的人則表示不知道時間該怎麼調。

此外，還有27%的民眾因為忘記調時間，導致隔天若有約會遲到或早到；而只有將近一半的人認為，有實施日光節約時間的必要。

儘管在日光節約時間結束時，民眾可以多睡一小時，但隔年3月要再調回來的時候，抱怨聲又會開始響起；事實上，有研究顯示，過去每年一到進入夏令時間的周一時，民眾因為減少一小時的睡眠導致心臟病 發的機率，比平時的周一增加25%。

丹佛科羅拉多州大(University of Colorado in Denver)心臟科醫學博士珊鐸(Amneet Sandhu)說，針對4萬2000名的住院病例進行研究發現，每周一平均有32人罹患心臟病，但每到進入夏令時間的周一時，心臟病患者則平均增加八人。

科學家富蘭克林(Benjamin Franklin)於1784年首次提出日光節約時間的概念，卻一直到1967年才在國內廣泛實施，目的是讓人類多利用陽光活躍的時段節省能源；但也有些研究結果顯示，日光節約所省下的能源其實有限。

紐約時報 (NYT)報導，歐洲議會於2019年通過表決，將在2021年4月起取消遵循日光節約時間，讓歐盟成員國自行決定實施何種時間制度。