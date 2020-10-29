主攻休閒旅遊 廉航表現冠產業

在航空業損失不斷增加之際，縱使最近新冠病毒病例大幅增加，但廉價航空公司的高階主管卻越來越樂觀，它們強推休閒度假和低廉票價來吸引對價格最敏感的消費者。

主攻美國 本土市場的精神航空(Spirit)、忠實航空(Allegiant)和西南航空(Southwest)，是少數本月股價 上揚的美國航空公司。

在營收 超出預期後，Spirit股價29日上漲9.3%，該公司上季虧損低於預期，現金消耗少於預期。第3季營收4.019億元，較去年同期下降近60%。這家總部設在佛州Miramar的航空公司預計第4季營收將比去年同期的9.7億元減少43%至45%。

Spirit商務長克萊因(Matt Klein)在財報電話會議上表示：「顯然，如果旅遊限制或其他干擾加劇，可能會改變財測。」「但在訂位趨勢中並沒有任何跡象顯示會出現這種情況，但是我們知道復甦可能仍會有些顛簸，並且在需求恢復到疫情之前水平會經過一段陣痛。」

Allegiant Air的母公司Allegiant Travel Company股價上漲11.03%，該公司對大部分航空業未能達到的目標提出樂觀的展望。

Allegiant財務長安德森(Gregory Anderson)在財報電話會議上表示：「我們正努力實現現金流收支平衡。」該公司9月和10月的每日訂票量超過300萬元。「即使環境依然動盪，訂票肯定會起伏不定，但我們的數據顯示，平均訂位趨勢不太會改變。」Allegiant第3季每日現金消耗平均為130萬元。

雖然經濟已從疫情初期創紀錄的萎縮中恢復過來，但航空公司仍在掙扎。美國航空業者在往年旅遊旺季的第3季總損失超過110億元。