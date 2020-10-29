川普佛州造勢 稱封城只會引暴亂 不能防疫

川普總統29日到佛州坦帕(Tampa)造勢催票，第一夫人梅蘭妮亞首次同川普出席造勢活動。美聯社

距離大選不足一周，川普 總統和民主黨對手白登29日相繼到佛州坦帕(Tampa)造勢催票，川普的坦帕造勢現場人群聚集，第一夫人梅蘭妮亞首次同川普出席造勢活動，當地選舉官員表示，川普造勢活動帶來大量車流，將會加長提前投票選民的等待時間；川普指責中國將疫情 傳給美國 和世界，表示美國不能封城，並舉歐洲之例稱封城不能防止疫情擴散，只會製造社會慌亂；川普原定29日晚在北卡的競選造勢因Zeta颶風而推遲至下周一。

目前兩位總統候選人在佛州的支持率不相上下，而坦帕又是該州最關鍵的地區之一，根據佛州選舉局(Division of Elections)的數據，截至28日上午全州已有逾690萬人投票，占全州1440萬選民的近一半。

第一夫人梅蘭妮亞在29日首次同川普出席競選前的造勢活動，她稱讚川普在中東外交上取得歷史性成就，推動多國與以色列建立關係，造勢現場仍有大量民眾未戴口罩，川普指責疫情是中國帶給美國和世界的，奪走成千上萬美國人的生命，但對抗疫情不能封城，他指歐洲實行的封城令既不能防止疫情擴散，還導致民眾抗議，社會動盪；他也批評白登將會「摧毀佛州的旅遊業，封鎖全國」，指若白登當選，美國民眾將失去所有假期。

川普也提及近日在費城，因一名非裔男子拒絕棄刀遭警察開槍擊斃一事引起的連夜動亂，並致全城進入緊急狀態，「我們相信法律和警察，不會再讓費城發生的事情在別地重演」。

川普批評媒體從不展示自己造勢活動現場的支持者多麼熱情，諷刺白登的造勢活動無人到場，而當日在他造勢活動開始前，坦帕Hillsborough郡的選舉官員就提醒民眾，造勢活動將導致交通堵塞，提前投票的選民等待時間會更長；川普在當地Raymond James體育館的北部停車場造勢，該體育館是當地的一個提前投票站。

川普原定29日晚在北卡費耶特維爾(Fayetteville)的造勢活動因颶風Zeta而延後至下周一(11月2日)，北卡的提前投票截至31日下午3時，而申請郵寄選票(mail-in ballot)的截止時間為11月2日下午5時。