川普白登佛州搶票第一夫人助陣 都稱「投給國家未來」

川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在搖擺州佛羅里達坦帕（Tampa）造勢。美聯社

美國 總統川普 和民主黨總統候選人白登29日都在搖擺州佛羅里達坦帕（Tampa）造勢，差距不過幾小時，川普帶上第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）助陣；白登傍晚登場的造勢，將讓支持者開車進場，留在車上聽白登演講。

佛州疫情升溫，過去七天平均確診人數為3790例，29日增超過4000例確診，確診人數累計逼近80萬人，過去一周就增加2萬6533例確診。根據美國國家廣播公司新聞網（NBC）最新民調，白登在佛州領先川普4個百分點，這項民調的抽樣誤差為正負4.4個百分點，顯示兩人在佛州選情膠著。

川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）下午在佛州坦帕同台造勢，梅蘭妮亞稱讚川普的政績，「投給川普就是投給一個更好的美國」。

梅蘭妮亞表示，當厭惡、消極與害怕等各種訊息透過媒體傳入每個人的家中，大型科技公司擁護政治審查，大家都要記住真正重要的是什麼；她稱讚「川普政府著眼未來，關心美國人民。」

當佛州疫情升溫，梅蘭妮亞暗批還有人想透過新冠疫苗玩弄政治。

梅蘭妮亞說，疫苗不是政黨議題，若有人不支持安全製造疫苗，就是不支持美國民眾的健康與安全，「在大流行當口，沒有玩弄政治的空間。」

梅蘭妮亞說，國家的方向掌握在選民的手上，呼籲選民支持共和黨，持續將美國放在首位；她呼籲團結，共同克服疫情大流行，持續建設光明未來。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當梅蘭妮亞在台上演說，底下的支持者只有少數人戴著口罩，且多數都沒有保持安全社交距離。

白登下午先在布洛德郡（Broward）開啟佛州造勢，他極力鼓勵選民投票，奪回美國的民主，並稱這可能是此生最重要的一次選舉，他抨擊也在佛州造勢的川普是在舉辦「超級傳播者大會」。

白登說，川普到處傳播病毒，今天來到佛州；除了病毒之外，川普還傳播分裂、不和諧，美國需要的總統是能把大家團結在一起，不是分裂美國人。

白登說，他是為民主而戰的最棒的總統，川普則是民主體制的最低標準代表，因為川普長久以來擁抱俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩等獨裁者。