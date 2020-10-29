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川普白登佛州車拚搶選票 相隔數小時同市造勢

白登佛州催票：經濟不停擺 是病毒停擺

記者羅曉媛／華盛頓報導
前副總統白登29日到關鍵戰場佛州催票。(美聯社)
前副總統白登29日到關鍵戰場佛州催票。(美聯社)

大選倒計時之際，川普總統和民主黨總統候選人、前副總統白登29日均現身關鍵戰場佛州催票，白登的佛州首站選在該州民主黨選民最集中的布羅瓦郡(Broward County)，同一時間川普則在該州最搖擺的坦帕(Tampa)造勢—也是白登當天的佛州第二站；白登批評川普團隊千方百計打壓投票，呼籲選民用手中選票發聲，改變影響未來數代人的國家軌道；他亦反駁川普對自己經濟政策的攻擊，重申自己不會讓國家或經濟停擺，而是讓病毒停擺(shut down the virus)，並創造上千萬的優薪工作和超過1兆元的經濟成長。

與川普人群聚集的造勢集會不同，白登在疫情期間的造勢演講均以汽車集會的形式，以此讓支持者保持社交距離；白登29日先在布羅瓦學院(Broward College)的Coconut Creek校區舉辦汽車集會(drive-in)，逾百輛汽車停在講台周圍的停車場，有的插著白登-賀錦麗的旗子，有的掛著支持白登的標牌，現場基本全戴口罩，時不時以汽車鳴笛聲回應白登。

布羅瓦郡也是2018年帕克藍德(Parkland)高中校園槍擊案的發生地，該案受害學生傑奎因(Joaquin Oliver)的父母奧利弗夫婦(Manuel and Patricia Oliver)介紹白登入場，並動員選民支持者這位能彌合國家傷痛、團結彼此、重塑國魂的候選人。

大選已邁入總結陳詞階段，白登從經濟、健保、種族公平、教育、抗擊疫情等民生議題闡述願景與規畫，突出自己作為總統將如何有效抗擊疫情、如何作為全民總統照顧到每一個人。

他批評白宮幕僚長說不打算控制疫情，以及川普反覆說疫情已到拐點，美國人已學會如何與病毒同處，指川普「只是讓我們學會了如何隨之死亡(die with it)」，並向病毒投降。

白登也指責川普政府不斷打壓非裔及少數族裔投票，「川普為何要讓投票變得如此困難？因為他知道，美國人會用投票拒絕像他這樣的人」，他呼籲選民團結一心，通過投票告訴全世界何為美國(who we really are)。

布羅瓦郡擁有佛州最多的民主黨選民，白登到訪也凸顯當地對於他拿下佛州的重要，他10月稍早也在該郡非裔聚居的米拉瑪(Miramar)舉辦汽車集會(drive-in)，並到訪老年中心向年長選民催票；白登當天的佛州第二站，也是川普同日到場造勢的坦帕(Tampa)，是該州決戰樞紐所在的「四號州際公路走廊」(Interstate 4 corridor)的最西端，是白登爭取翻藍佛州的重要戰場，他上月也曾在坦帕與軍人及退伍軍人團體圓桌會議。

佛州有29張選舉人票，在該州的輸贏可能直接影響川普或白登的總統之路；自1996年以來，佛州的勝者均贏得總統大選，而兩黨歷年來在該州的差距也不大，川普在2016年僅以1.6%的優勢擊敗喜萊莉柯林頓；孟莫斯大學(Monmouth University)以及NBC News/Marist的最新民調顯示，白登目前在佛州領先川普4%至6%。

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