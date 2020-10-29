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疫情擋不住 今年萬聖節花樣翻新

記者丁曙／西拉瑪德瑞報導
萬聖節各方神聖降臨。（記者丁曙／攝影）
萬聖節各方神聖降臨。（記者丁曙／攝影）

一年一度的萬聖節（Halloween）本周末將至，屆時妖精鬼怪降臨人間。疫情之下，洛杉磯縣政府史無前例地取消了傳統的慶祝活動。然而，「滿園春色關不住」，洛杉磯人已在自家院牆內外打造出眾多造型生動的天使和妖魔，構建了一個能唱會笑的童話世界，透露出對生活的熱愛和對傳統的執著。

西拉瑪德瑞市位於洛杉磯東北部的威爾森山麓下，這個社區以白人居民為主比較傳統，門外寬敞的草坪成為他們展示手藝的展台，除了靜止的傳統人物造型外，今年又創新增添了對話、笑聲、音樂、動作等新元素，模擬迪士尼樂園的「小小世界」，突破沉重的疫情氛圍，追求樂觀和自信的生活。

萬聖節又名鬼節，所以戶外展品多數還是妖魔鬼怪，但是造型各異。有身披黑袍、脖頸掛著鐵鏈、手執蛇頭拐杖，或在門前大樹下的吊椅上坐著一副白骨骷髏，在草叢綠牆上插上幾具骷膢面具，或在街沿的大樹上掛起一具用黑白布條包紮的僵屍，或是在草坪外沿擺下一圈骷髏頭腦。

南瓜燈（Jack-O'-Lantern）是慶祝萬聖節的標誌物，很多戶外擺放著大大小小的南瓜，描繪成南瓜燈模樣，有大小四種呎吋，從下堆到上。傳說南瓜燈點亮後，可以在萬聖節前夜嚇走四下閑逛的野鬼遊魂。

不過今年的鬼神更有創意，能說會笑，手舞足蹈，特別是發出沙啞的海盜般的嚀笑，增添了幾許毛骨悚然的氣氛。而史前時代的空中霸主飛翼龍，一雙巨翅膀可以緩慢煽動，也不再是擺設。還有動漫影片中的金剛大力神、紅衣飛人、盾牌武士，插在白色木圍欄上，有萬夫不敵之勇，真有野鬼到此一遊也早被嚇跑了。

白雪公主和七個小矮人是永遠的童話故事，有一位戶主直接將他們接到了院內，同時在院中心修築了一圈火車軌道，真有兩列小小電動車在軌道上奔馳。路人讚揚該工程有創意，戶主說，他想讓公主搭乘列車去社區探望兒童。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）指出，傳統的萬聖節慶祝方式在今年並不安全，她不推薦鬼屋聚會和遊行，孩童們也不必「不給糖就搗蛋」(trick-or-treating)。民眾若想在萬聖節感受到過節氣氛，衛生局建議民眾參與網上慶祝派對、車隊遊行、或到戶外電影院看鬼片，搭配防疫措施較為安全。

對此，多數民眾表示理解和配合。有一戶草坪上有一座人物造型，五個少年在一棵樹上玩耍，可是人人都戴著白布口罩，透露出時代特色。女戶主說，今年政府取消了傳統的萬聖節活動，可是傳統文化根深蒂固，疫情下還是要過節，所以在戶外造型上用心思。

遠古霸主飛翼龍展翅。（記者丁曙／攝影）
遠古霸主飛翼龍展翅。（記者丁曙／攝影）
古代和現代諸神一齊降臨。（記者丁曙／攝影）
古代和現代諸神一齊降臨。（記者丁曙／攝影）
三妖精對話眉開眼笑。（記者丁曙／攝影）
三妖精對話眉開眼笑。（記者丁曙／攝影）
大神小鬼玩得開心。（記者丁曙／攝影）
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萬聖節 洛杉磯 疫情

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