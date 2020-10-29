選民簽名驗證程序繁瑣 通訊投票計票變數多

選舉專家指出，今年因為疫情使得通訊投票爆增，對於投票信封上的選民簽名，選務機關驗證程序繁瑣，筆跡歪斜或落筆角度差異，都可能出現真偽爭議。(美聯社)

打洞機圈選變成「酒渦票」(dimpled chads)是否算廢票，2000年大選曾是全美熱議話題。選舉專家指出，今年因為疫情使得通訊投票 爆增，對於投票信封上的選民簽名，選務機關驗證程序繁瑣，筆跡歪斜或落筆角度差異，都可能出現真偽爭議，屆時引發風波恐讓「酒渦票」變得小巫見大巫，通訊投票計票過程恐將延誤。簽名問題最常發生在少數族裔選民及年輕選民身上，而這些狀況都不是企圖選舉舞弊，而是無心之過。

跨黨派選舉倡議組織「民主基金會」(Democracy Fund)資深顧問派屈克(Tammy Patrick)對美國 廣播公司(ABC)指出，預計大選日過後，許多州都將出現各黨人士提出的簽名真偽質疑，「我們現在應該就要有心理準備」。

選務機關收到通訊選票之後，會對信封上的簽名與申辦駕照紀錄或地方政府其他存檔資料庫內的選民簽名進行比對，確認身分。

華府特區 選委會執行主委米勒(Alice Miller)說，如果比對之後發現簽名略有出入，選務人員將依規定發通知給當事人，選民接到通知後可以有時間更正，可以重新簽名。

根據法律研究機構「布瑞南司法中心」(Brennan Center)統計，全美有22州選務機關發現選票信封簽名與存檔紀錄不同時，將會通知當事人，並在選後數天裡提供重新簽名的機會，但其他28州則沒有如此作法，這次選舉的決戰州密西根州、威斯康辛州都包括在內。

美國廣播公司指出，在過去兩屆大選期間，全美共計有超過75萬張通訊選票裁定作廢，其中許多都是信封簽名被認定無效，另外則是通訊投票逾期寄回。在今年的兩黨初選期間，全國有50萬張通訊投票也因為相同原因而作廢。

專門研究選民行為的達特茅斯學院(Dartmouth College)政府政治學教授赫朗(Ｍichael Herron)指出，對於通訊投票沒有經驗的選民，選票被認定作廢的機率，通常較高。他指出，這是非常嚴重的問題，今年特別值得注意，因為許多民眾並未接觸過通訊投票。

選舉專家指出，簽名問題最常發生在少數族裔選民及年輕選民身上，而這些狀況都不是企圖選舉舞弊，而是無心之過。

「民權律師委員會」(Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law)主席克拉克(Kristen Clarke)說，令人感到遺憾的是，簽名出現不一樣的原因很多，例如年齡增長、中風等健康問題，或者單純只是過於急促。克拉克指出，在這些狀況下，希望選務主管能夠通知選民，給選民重新簽名的機會。