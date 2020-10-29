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眾院共和黨領袖要求新聞台 投票結束前勿喊贏家

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眾院共和黨領袖要求新聞台 投票結束前勿喊贏家

中央社華盛頓29日綜合外電報導
圖為美國聯邦眾議院少數黨領袖麥卡錫。美聯社
圖為美國聯邦眾議院少數黨領袖麥卡錫。美聯社

美國「國會山莊報」報導，美國聯邦眾議院少數黨領袖麥卡錫致函美國主要無線和有線電視新聞網，要求他們在本屆總統大選「各投票所全數關閉前」勿聲稱誰是贏家。

報導指出，共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）致函對象包括福斯新聞網（Fox News Media）執行長史考特（Suzanne Scott）、美國廣播公司新聞網（ABC News）總裁高德史頓（James Goldston）、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）董事長康得（Cesar Conde）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）總裁齊林斯基（Susan Zirinsky），和美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker）。

據「國會山莊報」（The Hill）取得的信函，麥卡錫在信中表示：「今年11月3日的選舉，投票率估計將創下歷史新高。…媒體已了解自身背負教育選民的責任，包括提醒他們投票日和說明選舉程序。這份責任也完整延伸到選舉日全天。」

麥卡錫說：「美國人等待選舉結果出爐同時，將焦急觀看電視和監看他們在社群媒體追蹤的訊息串。可以想見，各家媒體將激烈競爭搶先報導投票結果。」

「但媒體吹噓的權利不該凌駕美國人民的聲音。任何媒體單位在投票所關閉前宣稱總統選舉已產生贏家，毫無疑問將剝奪尚未投票美國人的權利。…因此我要求每家新聞網和媒體單位，在各個投票所全數關閉前，不要宣稱誰已勝選。」

麥卡錫還表示：「投票日是我們代議民主制的慶典。我們必須確保鼓勵每位美國民眾參與。」

在今年選戰熱區如密西根州和威斯康辛州，通訊投票選票須等到投票日當天才能計算，使得美國總統川普和民主黨候選人白登（Joe Biden）究竟由誰勝出，可能要等到選舉之夜過後許久才能知道。

2000年美國總統大選投票日當天，包括ABC、NBC、CBS、CNN、微軟國家廣播公司（MSNBC）和福斯新聞網等美國主要無線及有線電視新聞台，全都先大致依出口民調預測民主黨候選人高爾（Al Gore）勝選，後來又收回預測，改為預估共和黨提名人小布希（George W. Bush）是贏家。

當時佛羅里達州的選票重新計算，花費數周時間，直到同年12月12日聯邦最高法院作出有利小布希的判決，才確定佛州和全國由誰勝出。

美國 通訊投票 小布希

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