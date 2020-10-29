涉竄改州長投票地址 佛州男重罪起訴

美國大選投票日是11月3日，但多地已經開始提前投票。新華社

佛州 州長德桑提斯（Ron DeSantis）的地址遭人在網上非法竄改，造成他最初無法投票 ；事情演變下，男子格瓦拉（Anthony Guevara）涉嫌重罪被捕起訴，同時也引發大眾疑慮，擔心佛州線上選舉登記系統的安全性。

德桑提斯26日前往塔拉哈西（Tallahassee）的提前投票地點想要投票，但被告知他的地址已被更改，從州長官邸改到Pretty巷2185號。

這個問題很快就修正過來，身為總統川普親密盟友的德桑提斯也得以投票，之後他與佛州執法局（Florida Department of Law Enforcement, FDLE）聯繫；執法局認定，線上竄改紀錄是來自佛州那不勒斯（Naples）一處住宅。

根據佛州執法局在法院紀錄中表示，執法人員27日前往此處住宅，20歲男子格瓦拉坦承透過塔拉哈西所在的利昂郡（Leon County）選舉網站，更改了德桑提斯的地址。

格瓦拉告訴執法人員，他使用州長的生日當密碼進入網站，而他是從維基百科（Wikipedia）查到州長的生日。法院紀錄並未說明這事何時發生。

格瓦拉登記為共和黨 籍，他被指控未經授權登入電腦，以及非法竄改投票紀錄，涉嫌3級重罪，最高可處5年有期徒刑。