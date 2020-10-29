油箱瑕疵 豐田、福斯雙雙召回汽車

德國車廠大眾汽車也召回超過21萬8000輛捷達（Jeta）轎車，解決可能引起火災的燃油洩漏問題。(美聯社)

由於油箱底部燃油泵問題可能導致引擎熄火，豐田汽車 (Toyota)28日宣布再召回150萬輛豐田與凌志(Lexus)汽車，使得該車廠因為同樣問題召回的汽車總數至少已達580萬輛；而福斯汽車(Volkswagen)同日也宣布召回超過21萬8000輛捷達(Jeta)小轎車，解決可能引起火災的燃油洩漏問題。

日商豐田汽車今年初便針對油箱底部燃油泵問題可能導致引擎熄火而召回車輛；豐田表示，此次召回直接影響美國 2013年份至今的40多個車型；豐田和凌志經銷商將免費更換燃油泵。

豐田公司28日發表聲明，燃油泵可能突然停止運轉、導致車輛熄火，駕駛人可能無法重新發動，假如高速下突然熄火，導致車禍風險增加。豐田並未透露這個問題是否已導致車禍或人員傷亡。

豐田1月在美召回約70萬輛車，3月又增加120萬輛；該公司說，未一口氣召回所有車輛是因為查看原本召回範圍外的車輛是否遇到相同問題。

福斯汽車的召回行動涵蓋2016年至2018年車款；福斯在美國安全監管機構28日發布的文件中說，固定高壓油管的螺栓會隨著時間而鬆動、導致燃油洩漏，增加火災風險。

這家德國車廠尚未弄清楚該如何解決問題，但預訂12月20日左右開始通知車主。受影響的車輛裝有2015年6月18日至2017年12月9日製造的1.4升引擎。

美國國家公路交通安全管理局(U.S. National Highway Traffic Safety Administration)並未提到福斯汽車召回車款的問題是否曾導致火災，但確實接獲車主報告聞到燃油味或看到燃油從引擎漏出。

福斯汽車說，未接獲任何火災或傷害報告，但呼籲 車主聞到燃油或懷疑有洩漏，立即停駛，並聯繫經銷商。