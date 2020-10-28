精神施壓+行動恐嚇 中國特工在美「獵狐」細節爆光

受害者收到的其父親視頻的截圖，桌子上放著一本習近平講治國理政的書。（紐約東區聯邦地區檢察官辦公室提供）

聯邦調查局(FBI)在偵結書中，揭開中國 政府海外追逃「獵狐行動」與「天網行動」的諸多細節，除了28日被捕的多名長期駐美特工外，亦時常有從中國來的官員作行動部署，還聘用美國本地的私人偵探參與行動；他們不僅騷擾、恐嚇人在美國的監控對象及其家人，甚至以虛假材料為他們在中國的老父親辦理簽證，將他挾持到美國，作為人質施壓。

根據偵結書，從2016年至2019年，多位中國政府官員直接領導28日被控的八名特工，在紐約、加州、新澤西州等多地行動，旨在迫使從2010年9月起就居住在新州、位列中國「紅色通緝令」外逃人員名單上的本案受害者回中國，採用的手段包括監控、脅迫、上門威脅、騷擾其女兒等。

挾持親友 來美當人質

偵結書描述，針對此案受害者的「獵狐行動」專案組在2016年成立，朱勇(Zhu Yong，姓名皆為音譯)是行動的主要負責人之一，另有不具名的多位中國政府官員對行動作指示和下命令；他們通過聘用美國本地的私人偵探，獲得行動對象及其在美家屬的駕照號碼、住址、社安號、工作單位等信息。

2017年4月，朱峰(Zhu Feng)、胡吉(Hu Ji)、朱勇、金鴻儒(Hongru Jin)、李敏軍(Li Minjun)和私家偵探Michale McMahon，夥同多位中國政府官員，共同策畫並實施將行動對象在中國的父親挾持到美國。

行動中，受害者的父親在中國官員要求下，向美國簽證官謊稱來美意圖，獲得赴美簽證，隨後由三名參與行動的中國官員和作為醫生的李敏軍一路隨行，被強行帶到紐約地區；金鴻儒負責此次行動的後勤保障，中國政府則支付受害者父親簽證、機票及來美一路的費用。他們隨後讓受害者父親突然與其見面，勸說他回中國投案。

此外，該行動也將目標對準受害者的成年女兒，長期對她進行監控，對她的活動拍照、錄像，並通過社群媒體等網路對她和她的朋友騷擾，告知她和朋友，其父親是中國的逃犯。

破壞住宅 寄匿名包裹

除精神施壓外，他們也親往受害者家恐嚇。偵結書指出，在2018年9月前後，鄭聰穎(Zheng Congying)和另一名不具名的行動參與者到受害者新州的住宅，二人先是猛砸前門，隨後走進後院，留下恐嚇字條指出：「如果你願意回中國蹲十年牢，你的老婆和孩子就會沒事，這事情就結束了！」

2019年2月至4月間，他們向受害者家寄匿名包裹，內有信件及視頻，要求迅速回中國，否則他還在中國的親屬會收到傷害；此外，他們及雇用的美國本地私家偵探，還長期跟蹤受害者。

根據偵結書，此次被控的八名參與「獵狐行動」的人員中，即有美國公民 、綠卡 持有者，也有中國的公安人員。已逃回中國的朱峰、胡吉與李敏軍中，33歲的朱峰有美國綠卡，在行動期間頻繁往返美中；45歲的胡吉則是武漢公安局的警察，64歲的李敏軍則是湖北襄陽中心醫院的退休醫生。

28日被捕的五人中，30歲的金鴻儒是歸化的美國公民，居住在紐約市皇后區，職業是為來紐約旅遊的中國人當導遊；64歲的朱勇則持有綠卡，在行動中負責雇用私家偵探、跟蹤監控受害者等重要工作；53歲的Michael McMahon是美國公民，為新州的持證私家偵探。

38歲的榮靜是綠卡持有者，專門負責為中國政府在美「獵狐行動」的對象進行背景調查；24歲的鄭聰穎也是綠卡持有者，在此次行動中負責到受害者住宅進行恐嚇。