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「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

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「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

記者胡玉立／綜合報導
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

在大選日倒數之際，前國土安全部幕僚長泰勒(Miles Taylor)28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」(Anonymous)為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。

「川普是個沒有品格的人，該是每個人走出陰影的時候了。」泰勒在Medium.com發表文章透露，「匿名者」就是他，他匿名是希望人們把焦點放在論點上，而不由誰寫此文章，「川普不配連任，我們也不該繼續承受這種日子。」

泰勒2019年6月離開川普政府，今年夏天宣布支持民主黨總統候選人白登；近幾個月來，他直言不諱批評川普，但泰勒過去曾一再否認自己是那位反川普專欄匿名作者。

在泰勒自揭是「匿名者」後，紐時接著證實泰勒是該文作者；川普和白宮官員迅速反擊，並指泰勒的地位和影響力都很低。

川普在亞利桑納州造勢集會說：「這傢伙是個我不認識的低等下層人物。我不久前在電視上看到他，根本不知道他是誰。」

川普反擊：那個下流胚 我不認識他

當川普將泰勒貶為「下流胚」(sleazebag)並說應該將他起訴時，現場群眾高呼「 排乾沼澤」(Drain the swamp)。

不過，泰勒在前國安部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)任內擔任幕僚長時，曾多次參與川普的邊境政策等重大國安議題會議；那段時期川普威脅關閉邊境，因此制定政策迫使尋求庇護者必須在美墨邊境等待。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)推文稱泰勒自揭「超丟臉」，「史酷比(Scooby-Doo)影集上檔都比他的自揭精采。」

泰勒的匿名文章2018年9月於紐約時報發表時，川普大怒並瘋狂在白宮進行洩密調查；那篇文章作者只透露自己是資深政府官員，聲稱川普政府裡有一支秘密「抵抗軍」正在對抗川普的「誤導性衝動」並破壞他的部分計畫。

川普在該匿名文章出現後，不斷抱怨白宮洩密，還以「國家安全」為由要求司法部調查，甚至強硬要求報紙必須披露作者真實身分。

「匿名者」進一步在去年11月出版「警告」(A Warning)一書，繼續描繪川普令人不安的領導跡象，稱他不穩定、無能，不適合擔任統帥。

川普 白宮 美墨邊境

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