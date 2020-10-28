GM自駕系統測試優於特斯拉 蘋果悄悄擴大自有搜索技術

財經簡訊

政府3.75億購禮來30萬劑藥物

禮來公司(Eli Lilly)宣布，美國 政府將支付3.75億元購買30萬劑實驗抗體藥物來治療新冠病毒。該協議將在獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的緊急授權後2個月內執行。該公司表示，美國政府同時還有在6月30日前採購多達65萬劑的選擇權。

Chewy推寵物遠距醫療服務

在新冠疫情期間，許多美國人與醫生進行網路看診。現在Chewy也為寵物推出遠距醫療服務。從28日起，這家網路寵物產品的客戶可以即時從持牌獸醫那裡獲得有關其狗或貓的建議。這項「與獸醫對接」服務對使用該公司Autoship App外送寵物食品和其他用品的月費會員免費。

Bed Bath & Beyond整頓店面

Bed Bath & Beyond表示，預計到2021財年時，包括網購和開店12個月以上的同店銷售額會出現成長，並在2023年前將以中低個位數成長。在前目標百貨(Target)資深行銷專家特里頓(Mark Tritton)被延攬加入Bed Bath & Beyond後，已對管理團隊進行全面整頓，提出關閉績效不佳店面計畫，並表示將在家庭、美容和嬰兒等關鍵市場著力，這在新冠疫情期間對消費者而言尤為重要。

Panera Bread菜單新增比薩

由於新冠疫情讓許多消費者開始外帶或外送，Panera Bread開始在其全美菜單中加入比薩選項。從28日起，顧客可在該連鎖店購買Chipotle雞肉和培根、瑪格麗塔和起司比薩。這些比薩大到足以共享，且無論外送距離有多遠都可輕易攜帶。

GM自駕系統測試優於特斯拉

消費者報導調查指出，通用汽車(GM)的超級巡航系統在輔助駕駛功能測試中名列前茅，特斯拉的自動駕駛「遠落居第二」。GM凱迪拉克CT6房車上的超級巡航系統在100分測試中獲得69分。 特斯拉Model Y的自動駕駛以57分位居第二，之後是福特汽車Co-pilot 360系統的52分，奧迪Presense的48分。消費者報導評估了17種系統。

蘋果 悄悄擴大自有搜索技術

《金融時報》報導，在監管機構積極審查Google每年支付蘋果數十億元以確保其搜索引擎在iPhone上為預設搜索工具之際，蘋果正悄悄擴大開發自有iPhone搜索技術。在最新的iPhone軟體iOS 14運行下執行搜索時，蘋果會顯示自有的搜索結果，而不再是Google的搜索結果。 它還顯示出自動完成樣式建議，顯示用戶最常用的搜索查詢。