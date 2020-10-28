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費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

記者呂賢修／綜合報導
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城據稱精神異常27歲非洲裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀遭警察槍擊斃事件，雖然死者家屬多次要求和平，周二晚再度有千人上街頭示威，並演變成打砸搶暴亂，市府建議西費城、北費城居民夜間避免外出，數百國民兵支援警力，逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。

白宮周三早發布聲明，指暴動是民主黨自由派與警方對戰的下場，願提供聯邦執法資源協助地方。警察使用致命武力必須調查到底，但須經司法系統而非暴力。

示威群眾與警方當晚於52街及市場街(Market Street)對峙，失控人群延Aramingo大道入店洗劫，Port Richmond的沃爾瑪超市、Target 超市、Foot Locker鞋店、Burlington、Dollar General等多間大型商店遭殃，超市出口滿是人車，許多人專挑大尺寸電視下手，甚至為搶商品發生扭打。

(影音來源：Inside Edition YouTube 頻道)

槍擊事件發生於周一下午在 6100 block of Locust Street，家人表示，警方當天三次接獲報案到場，知道死者精神病發作。委任律師Shaka Johnson表示，家人打911要求救護車及醫療人員，但來的卻是警察。警察缺少處理精神病患危機的訓練，手邊唯一武器只有槍支。死者母親表示，她當時多次哀求警員不要開槍，但警察一度於現場嘲笑他們。父親則說，沒有家庭應經歷這一切。據了解，死者妻子懷孕，原訂本周生產。

警方表示，涉案兩名警察開了14槍，男子肩膀及胸部中彈，被警車送醫急救，最後不治。兩名警察暫時解除外勤，警方指兩人並無配備電擊槍。示威者要求公布涉案警員姓名，市警局長表示將徹查，經評估若不影響警察安全，會公布開槍者姓名，暫未決定是否公開警員隨身錄像。

雖然死者家屬多次要求和平，周二晚再度有千人上街頭示威，並演變成打砸搶暴亂。(美聯...
雖然死者家屬多次要求和平，周二晚再度有千人上街頭示威，並演變成打砸搶暴亂。(美聯社)
西費城周二晚再次爆發警民衝突。(美聯社)
西費城周二晚再次爆發警民衝突。(美聯社)

警察 費城 槍擊

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