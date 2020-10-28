影／川普奧馬哈造勢後接駁安排不當 有支持者失溫送醫

川普總統27日晚在內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)造勢，當晚氣溫寒冷，接近冰點。(美聯社)

川普 總統27日晚間在內布拉斯加州 奧馬哈(Omaha)艾普列機場 (Eppley Airfield)舉辦造勢活動，晚會結束後卻因為接駁交通安排不當，群眾散會之後排隊數小時，卻遲遲等不到往返造勢地點與停車場之間的交通車。數百群眾頂著刺骨低溫，在夜間步行三哩回到停車場，期間有民眾因為失溫而被救護車緊急送醫，當地警方也出動員警協助群眾疏散。

華盛頓郵報報導，川普在造勢大會對台下數千群眾演說完畢且離開現場時，艾普列機場當地氣溫已經降至接近冰點，但支持者排隊等候回到停車場的接駁巴士時，卻發現狀況有問題。由於巴士被卡在塞車車陣中，至少有七名支持者因為失溫而被送醫。

Thousands of people left out in the cold and stranded in #Omaha, #Nebraska after a #Trump rally. I’m told the shuttles aren’t operating & there aren’t enough busses. Police didn’t seem to know what to do. Some walked. I saw at least one woman getting medical attention. pic.twitter.com/oIkmixaZt0 — Jeff Paul (@Jeff_Paul) October 28, 2020

國家廣播公司(NBC)報導，造勢活動結束後，川普搭乘空軍一號(Air Force One)在當地時間晚間9時離開，但參加造勢大會的支持者由於交通嚴重打結，路上塞車、接駁巴士拖班，使得人潮在午夜過後的28日凌晨時分才疏散。

奧馬哈警察局的警察無線電溝通平台Broadcastify紀錄顯示，至少有30名參加川普造勢大會的民眾，活動結束後因為在低溫夜間於戶外停留數小時，身體出現狀況而被送醫，其中包括老年人、一名使用電動輪椅的身障人士，以及帶著幼齡孩童的家庭。

奧馬哈警察局接獲報案紀錄也顯示，很多民眾在造勢結束後找不到車子停在哪裡，冒著低溫四處找車子。敗

內布拉斯加州民主黨籍州議員梅根‧杭特(Megan Hunt)在推特發文寫道：「大批川普支持者被帶到艾普列機場的造勢大會場地，但活動結束後巴士卻沒辦法把人載走。這是一個冷颼颼又下著雪的奧馬哈夜晚。」她寫道：「他真的一點都不在乎你們。」

奧馬哈世界先驅報(Omaha World-Herald)報導，川普競選團隊表示，有為造勢大會準備充足的接駁巴士，但機場外圍的兩線道路在活動結束後卻嚴重塞車。