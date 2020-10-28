巨型小行星估2068年造訪地球 威力相當8.8億噸黃色炸藥
天文學家近日提出警告，一顆以混亂之神「阿波菲斯」（Apophis）命名的小行星正朝著我們加速前進，有極小機率在48年內撞擊地球。
「阿波菲斯」的寬度超過1000英尺（約308公尺），撞擊能量相當於8.8億噸三硝基甲苯（TNT，俗稱黃色炸藥）。
先前天文學家曾表示撞擊不可能發生，但夏威夷大學（University of Hawaii）天文學家指出，當小行星因太陽照射加熱並重新釋放這股能量時，會產生類似推進器的效果，又稱「亞爾科夫斯基效應」（Yarkovsky effect），該效應使得阿波菲斯撞擊地球可能性一直存在。
研究人員今年早些時候使用昴星團望遠鏡（Subaru telescope）確認了阿波菲斯的位置，並在分析後確認它已加速。
阿波菲斯於2004年首度被發現，它環繞太陽一周的時間短於一個地球年。追蹤其動向的天文學家托倫（Dave Tholen）表示，阿波菲斯每年從純重力軌道上偏移約170公尺，估計撞上地球的日期為2068年4月12日。
不過，民眾也無須太過擔心。據估計，阿波菲斯於48年內撞擊地球的機率為15萬分之一，托倫則表示機率更接近53萬分之一，為了理解加速改變的幅度及運行軌道，還需要進行更多觀察。
事實上，2029年時天文學家有機會就近觀測阿波菲斯，估計到時它距離地球僅31000公里，近到甚至肉眼可見。阿波菲斯現被美國太空總署（NASA）列為威脅第三高的小行星。
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