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巨型小行星估2068年造訪地球 威力相當8.8億噸黃色炸藥

編譯張君堯／即時報導
「阿波菲斯」的寬度超過1000英尺（約308公尺），撞擊能量相當於8.8億噸三硝基甲苯（TNT，俗稱黃色炸藥）。圖為2012年拍攝阿波菲斯的樣貌。NASA
「阿波菲斯」的寬度超過1000英尺（約308公尺），撞擊能量相當於8.8億噸三硝基甲苯（TNT，俗稱黃色炸藥）。圖為2012年拍攝阿波菲斯的樣貌。NASA

天文學家近日提出警告，一顆以混亂之神「阿波菲斯」（Apophis）命名的小行星正朝著我們加速前進，有極小機率在48年內撞擊地球。

「阿波菲斯」的寬度超過1000英尺（約308公尺），撞擊能量相當於8.8億噸三硝基甲苯（TNT，俗稱黃色炸藥）。

先前天文學家曾表示撞擊不可能發生，但夏威夷大學（University of Hawaii）天文學家指出，當小行星因太陽照射加熱並重新釋放這股能量時，會產生類似推進器的效果，又稱「亞爾科夫斯基效應」（Yarkovsky effect），該效應使得阿波菲斯撞擊地球可能性一直存在。

研究人員今年早些時候使用昴星團望遠鏡（Subaru telescope）確認了阿波菲斯的位置，並在分析後確認它已加速。

阿波菲斯於2004年首度被發現，它環繞太陽一周的時間短於一個地球年。追蹤其動向的天文學家托倫（Dave Tholen）表示，阿波菲斯每年從純重力軌道上偏移約170公尺，估計撞上地球的日期為2068年4月12日。

不過，民眾也無須太過擔心。據估計，阿波菲斯於48年內撞擊地球的機率為15萬分之一，托倫則表示機率更接近53萬分之一，為了理解加速改變的幅度及運行軌道，還需要進行更多觀察。

事實上，2029年時天文學家有機會就近觀測阿波菲斯，估計到時它距離地球僅31000公里，近到甚至肉眼可見。阿波菲斯現被美國太空總署（NASA）列為威脅第三高的小行星。

原先阿波菲斯（圓圈處）被認為會在2029年以僅31000公里的距離靠近地球，近到...
原先阿波菲斯（圓圈處）被認為會在2029年以僅31000公里的距離靠近地球，近到甚至肉眼可見。如今阿波菲斯已被美國太空總署（NASA）列為威脅第三高的小行星。University of Hawaii
天文學家近日提出警告，一顆以混亂之神「阿波菲斯」（Apophis）命名的小行星正...
天文學家近日提出警告，一顆以混亂之神「阿波菲斯」（Apophis）命名的小行星正朝著我們加速前進，且有可能在48年內撞擊地球。NASA

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