不離不棄！美福音派信徒憑「這2點」力挺川普

美國大選倒數一周，向來是共和黨鐵票倉的喬治亞州（Georgia）受到強力衝擊，但該州福音派基督徒強調，基於反墮胎和反同性婚姻，他們仍堅定支持川普。（Getty Images）

美國大選倒數一周，向來是共和黨鐵票倉的喬治亞州受到強力衝擊，但該州福音派基督徒強調，基於反墮胎 和反同志婚姻，他們將在選舉中投票支持川普 ，為共和黨打了一劑強心針。

對這些支持川普的白人福音派信徒來說，他們眼中的總統堅守反墮胎和同性婚姻立場最為關鍵，因為這兩者皆遵照聖經內容。福音派牧師霍特（David Holt）便指出信徒多數會支持川普正是因為反墮胎，並解釋若領導人沒有將嬰兒視為該保護生命的道德理念，便無法信任他的其他決定。

也有信徒認為即便不喜歡川普的言行，但基於理想中美國的未來，自己仍會投票給川普。

川普在白人福音派享有的高支持度逼近四年前的程度，但他們的支持動機在川普的第一任期出現微妙變化。據皮尤研究中心 （Pew Research Center）最新數據表示，多數福音派信徒這次支持川普並非出於對白登 的不滿，在白人福音派信徒中，有57％的受訪者是真心「支持川普」，有20％的人是因「反對白登」而投給川普。

來源：聯合影音網

喬治亞大學（University of Georgia）政治學教授胡德（Trey Hood）指出該州只有4％的未定選民，他表示：「對各政黨來說，動員他們的支持者是首要任務。」

民主黨自1992年後未曾在喬治亞州獲勝，川普四年前以5個百分點擊敗希拉蕊（Hilary Clinton），但民調顯示川普和白登現在在當地的支持率不相伯仲。