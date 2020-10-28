民調像4年前預測失準？分析：川普今年難重演翻盤

民調落後的美國總統川普力拚翻盤。（美聯社）

美國民調顯示，民主黨候選人白登 領先現任總統川普 。但4年前，被預測會敗選的川普成功翻盤、入主白宮，所以民調預測這次會不會又失準？

在最終場總統辯論結束後的民調一面倒看好白登：IBD/TIPP的民調顯示白登領先川普7.2個百分點；南加大民調說白登有10.7個百分點的領先優勢；權威民調機構538網站模擬大選4萬次後得出結論，白登勝選機率達87%。

另根據民調整合網站RealClearPolitics，白登以平均50.8%的支持率領先川普的42.8%，白登料能囊括至少232張選舉人票，川普拿下125張，剩下的181張將由包括威斯康辛州、賓州、佛羅里達州、俄亥俄州和德州在內的搖擺州決定。

問題是，白登會不會也像4年前的希拉蕊一樣，贏了普選票卻輸掉選舉呢？

2016年選前之夜，538其實曾指出，希拉蕊贏得普選票和選舉人票的機率存有差異，前者是85%，後者降低至75%。結果希拉蕊雖比川普多拿到近300萬張普選票，領先兩個百分點，卻因為輸掉關鍵州的選舉人票，拱手讓出大位。

但今年川普可能沒那麼幸運，根據為庫克政治報告（Cook Political Report）分析美國眾議員選情的沃斯曼（David Wasserman），白登的領先幅度「較大且較穩定」，未表態的選民也較少。

外界另擔心，此次在疫情期間大選，開票情況可能很混亂，大量的通訊投票 可能造成計票延宕。

根據彭博資訊，根據追蹤提前投票情況的U.S. Elections Project，距11月3日美國大選日還有7天，但截至27日下午已有6950萬人提早投票，包括郵寄出去的4630萬張，以及親自到投票站投出的2310萬張，已達2016年投票總數的50.4%。

主導U.S. Elections Project的佛羅里達大學教授Michael McDonald說，美國18歲以上人口約2.57億，今年合格選民數約2.4億，他預估，11月3日之前，提早投票的人數可能增加至8500萬，而此次大選的投票人數約1.5億，投票率很可能超過62%。

川普一直聲稱有選舉舞弊情事，且不願意承諾敗選後和平轉移政權。部分人士擔心，川普會在尚未計算郵寄投票的初步結果出爐後自行宣布勝選。有些州，像是賓州，選票在後3天內送達都算有效票。

如果開票結果有疑義，選舉訴訟可上訴至聯邦最高法院。川普急於在選前填補大法官空缺，也是為了可能發生的選舉爭議做好利己的準備。